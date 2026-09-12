Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 12/9, giải đấu vô địch Nam Mỹ sẽ bước vào những trận đấu tiếp theo tại Brazil. Giải năm nay sẽ tính suất đại diện khu vực Nam Mỹ tham dự World Cup 2027 và Olympic Los Angeles 2028. Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Maracanãzinho ở Rio de Janeiro (Brazil).

Ảnh: CSV.

Tham dự giải đấu có 6 đội gồm Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Peru và Venezuela. Các đội sẽ tranh tài theo thể thức vòng tròn một lượt xếp hạng để tìm ra ba đội dẫn đầu giành quyền đến với World Cup 2027 trong khi đội vô địch sẽ có vé đi Olympic Los Angeles 2028.

Trong ngày thi đấu áp chót của giải (ngày 12/9 giờ địa phương), Brazil gặp Chile (23h30 giờ Việt Nam), Argentina vs Venezuela (20h30) và Peru vs Colombia (2h30 rạng sáng 13/9).

Sau 3 trận đầu toàn thắng, ĐT Brazil sẽ chính thức có vé đến với World Cup 2027 nếu tiếp tục thắng Chile trong màn so tài ở lượt trận hôm nay.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 10/9, giải bóng chuyền U23 Quốc gia 2026 tiếp tục những trận đấu tiếp theo. Tất cả các trận đấu đều được tổ chức ở nhà thi đấu Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Vào lúc 14h, Hóa chất Đức Giang sẽ đối đầu VietinBank trong khi ở khung giờ muộn hơn (18h) là cuộc đọ sức giữa Bắc Ninh và Thông tin.