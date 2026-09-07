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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 7/9

Thứ Hai, 09:30, 07/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 7/9, sôi động các trận đấu tiếp theo của giải U23 Quốc gia 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 7/9, giải bóng chuyền U23 Quốc gia 2026 tiếp tục những trận đấu tiếp theo của vòng đấu bảng. 

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Ảnh: Báo Quảng Ngãi. 

Vào khung 14h sẽ là trận đấu Thông Tin gặp Thái Nguyên trong khi khung 18h sẽ là màn đối đầu giữa Long An và Bắc Ninh. Tất cả các trận đấu đều được tổ chức ở nhà thi đấu Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. 

Giải bóng chuyền U23 Quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 5/9 đến ngày 17/9/2026, quy tụ hơn 150 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc. Ở nội dung nữ, 7 đội gồm: Thông tin,  Long An, Hóa chất Đức Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, VietinBank và Quảng Ninh. 

Giải đấu năm nay vắng bóng một số cầu thủ như Như Anh (Long An) hay Quỳnh Hương (Thông tin). Đây là những VĐV đã lên tập trung cùng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. 

Giải bóng chuyền U23 Quốc gia là sân chơi quan trọng để các vận động viên trẻ thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ; đồng thời giúp phát hiện, tuyển chọn những tài năng bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao và phát triển bóng chuyền thành tích cao. 

PV/VOV.VN
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