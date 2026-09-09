Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 9/9, giải đấu vô địch Nam Mỹ sẽ bước vào những trận đấu tiếp theo tại Brazil.

ĐT bóng chuyền nữ Argentina. (Ảnh: FIVB).

Giải năm nay sẽ tính suất đại diện khu vực Nam Mỹ tham dự World Cup 2027 và Olympic Los Angeles 2028. Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Maracanãzinho ở Rio de Janeiro (Brazil).

Tham dự giải đấu có 6 đội gồm Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Peru và Venezuela. Các đội sẽ tranh tài theo thể thức vòng tròn một lượt xếp hạng để tìm ra ba đội dẫn đầu giành quyền đến với World Cup 2027 trong khi đội vô địch sẽ có vé đi Olympic Los Angeles 2028.

Trong ngày thi đấu thứ hai của giải (ngày 9/9 giờ địa phương), Chile gặp Venezuela lúc 0h ngày 10/9 giờ Việt Nam, Argentina chạm trán Colombia lúc 3h cùng ngày. Trận đấu muộn nhất sẽ diễn ra giữa chủ nhà Brazil và Peru lúc 6h ngày 10/9.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 9/9, giải bóng chuyền U23 Quốc gia 2026 tiếp tục những trận đấu tiếp theo của vòng đấu bảng. Tất cả các trận đấu đều được tổ chức ở nhà thi đấu Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Khung 14h là màn so tài được chờ đợi giữa Thông tin và Long An, 2 CLB có lực lượng VĐV trẻ thuộc nhóm tốt nhất cả nước. Khung 18h sẽ là trận đấu giữa Quảng Ninh và Bắc Ninh.