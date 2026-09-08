Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 8/9, giải đấu vô địch Nam Mỹ sẽ chính thức khởi tranh tại Brazil. Giải năm nay sẽ tính suất đại diện khu vực Nam Mỹ tham dự World Cup 2027 và Olympic Los Angeles 2028. Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Maracanãzinho ở Rio de Janeiro (Brazil).

Brazil là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải bóng chuyền nữ Nam Mỹ. (Ảnh: FIVB).

Tham dự giải đấu có 6 đội gồm Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Peru và Venezuela. Các đội sẽ tranh tài theo thể thức vòng tròn một lượt xếp hạng để tìm ra ba đội dẫn đầu giành quyền đến với World Cup 2027 trong khi đội vô địch sẽ có vé đi Olympic Los Angeles 2028.

Trong ngày thi đấu khai mạc giải, Colombia đấu Chile lúc 0h ngày 9/9 (giờ Việt Nam). Khung 3h ngày 9/9 (giờ Việt Nam) là trận Argentina vs Peru trong khi lúc 6h cùng ngày là màn so tài giữa chủ nhà Brazil và Venezuela.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 8/9, giải bóng chuyền U23 Quốc gia 2026 tiếp tục những trận đấu tiếp theo của vòng đấu bảng. Tất cả các trận đấu đều được tổ chức ở nhà thi đấu Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Khung 14h là trận Hóa chất Đức Giang gặp Thái Nguyên trong khi lúc 18h là trận VietinBank vs Bắc Ninh.