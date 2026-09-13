Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 13/9, giải đấu vô địch Nam Mỹ sẽ bước vào những trận đấu tiếp theo tại Brazil. Giải năm nay sẽ tính suất đại diện khu vực Nam Mỹ tham dự World Cup 2027 và Olympic Los Angeles 2028. Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Maracanãzinho ở Rio de Janeiro (Brazil).

Ảnh: CSV.

Tham dự giải đấu có 6 đội gồm Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Peru và Venezuela. Các đội sẽ tranh tài theo thể thức vòng tròn một lượt xếp hạng để tìm ra ba đội dẫn đầu giành quyền đến với World Cup 2027 trong khi đội vô địch sẽ có vé đi Olympic Los Angeles 2028.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của giải, Colombia gặp Venezuela (19h), Brazil vs Argentina (22h) và Chile vs Peru (1h rạng sáng 14/9 giờ Việt Nam). Sau những trận đấu này, giải đấu sẽ khép lại và BTC sẽ xác định được các đại diện khu vực Nam Mỹ tham dự World Cup 2027 cũng như Olympic Los Angeles 2028.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 10/9, giải bóng chuyền U23 Quốc gia 2026 tiếp tục những trận đấu tiếp theo. Tất cả các trận đấu đều được tổ chức ở nhà thi đấu Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Vào lúc 14h, Thái Nguyên chạm trán VietinBank trong khi khung 16h là trận Quảng Ninh gặp Hóa chất Đức Giang.