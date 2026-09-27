ĐT Việt Nam chính thức mất Nguyễn Xuân Son hết FIFA ASEAN Cup 2026

Nguyễn Xuân Son dính chấn thương ở phút 57 trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Philippines 1-0 sau pha phạm lỗi của Aguinaldo Amani nhưng cố gắng nén đau thi đấu tiếp. Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Son buộc phải rời sân bất đắc dĩ ở phút 59.

Kết quả kiểm tra y tế vào sáng 27/9 cho thấy Nguyễn Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau và dự kiến cần 4-6 tuần đề phục hồi. Như vậy, chân sút này sẽ không thể cùng ĐT Việt Nam thi đấu trong phần còn lại ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Xuân Son kiểm tra chấn thương vào sáng 27/9 tại Indonesia. (Ảnh: VFF)

Trên cơ sở nguyện vọng của Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang Sik đã đồng ý để tiền đạo này trở về Việt Nam vào ngày 28/9 nhằm tiếp tục điều trị và phục hồi chấn thương. Nguyễn Xuân Son cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi phải chia tay ĐT Việt Nam vì chấn thương.

"Son muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể người hâm mộ Việt Nam vì những lời động viên. Đây thực sự là một khoảnh khắc buồn với cá nhân Son, vì Son thực sự rất muốn cống hiến cho đất nước để mang về thêm một danh hiệu nữa. Thật đáng tiếc, nhưng bóng đá là như vậy.

Giờ đây, Son sẽ tiếp tục cổ vũ và ủng hộ anh em chiến đấu, hướng tới thành tích cao nhất. Bản thân Son sẽ cố gắng hết sức để có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn Việt Nam. Được đại diện cho tổ quốc, được chiến đấu vì lá cờ đỏ sao vàng luôn là niềm tự hào lớn lao của Son!" - Nguyễn Xuân Son viết trên trang cá nhân.

Theo lịch thi đấu 2 lượt trận kế tiếp ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9 và ĐT Pakistan lúc 15h00 ngày 2/10 (giờ Hà Nội).

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