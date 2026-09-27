English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/9: U16 Việt Nam thua sát nút U16 Trung Quốc

Chủ Nhật, 14:53, 27/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/9: U16 Việt Nam thua sát nút U16 Trung Quốc 0-1 ở giải CFA Team China 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/9: U16 Việt Nam thua sát nút U16 Trung Quốc 0-1 ở giải CFA Team China 2026. 

Đây là trận đấu U16 Việt Nam đã chơi khá tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Ngược lại, U16 Trung Quốc dù bỏ lỡ một quả phạt đền nhưng vẫn có được bàn thắng quyết định. 

Phút 70, U16 Trung Quốc được hưởng quả phạt góc, Ji Zhenghao bật cao hơn tất cả các hậu vệ của U16 Việt Nam để đánh đấu ghi bàn mở tỷ số. 

Với trận thua này, U16 Việt Nam đã thất bại cả 2 trận đã qua của giải CFA Team China 2026. Trước mắt HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ là trận cuối gặp Kyrgyzstan ngày 30/9. 

09:18
09:18
ket qua bong da viet nam hom nay 27 9 u16 viet nam thua sat nut u16 trung quoc hinh anh 1
Ảnh: VFF. 
09:26
 

 

09:28

Hôm nay, U16 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại giải CFA Team China 2026. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đối đầu chủ nhà U16 Trung Quốc trong cuộc so tài bắt đầu lúc 13h trên sân vận động Thẩm Hà, Thẩm Dương (Trung Quốc). Trận đấu này sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

ket qua bong da viet nam hom nay 27 9 u16 viet nam thua sat nut u16 trung quoc hinh anh 2
Hình ảnh trận U16 Trung Quốc hòa U16 Kyrgyzstan ở lượt trận đầu tiên. (Nguồn: CFA). 

Ở lượt trận đầu tiên, U16 Việt Nam với lứa cầu thủ hoàn toàn mới sinh năm 2010, 2011 đã có những phút giây thi đấu khá tốt nhưng vẫn phải nhận trận thua 2-4 trước Australia.

Trong khi đó, U16 Trung Quốc đã cùng U16 Kyrgyzstan tạo nên màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với kết quả hòa 3-3. Khả năng tấn công biên cùng những cú sút xa của U16 Trung Quốc sẽ là điều U16 Việt Nam cần phải đặc biệt quan tâm trong trận đấu chiều nay.

12:06
ket qua bong da viet nam hom nay 27 9 u16 viet nam thua sat nut u16 trung quoc hinh anh 3
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
12:10

U16 Việt Nam có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Australia. Khà Đức Nguyên và Trần Nguyên Khải đá chính thay cho Trần Minh Quân và Nguyễn Trần Trọng Hiệp. 

12:14

Trong khi đó, U16 Trung Quốc có đến 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Kyrgyzstan.  Xu Zijun, Peng Xianchen, Jiang Weihong, Wu Bile và Chen Zhengfei đá chính thay cho Liu Jinglei, Zhang Shuhang, Ma Tianhao, Liu Yuyang và Li Yuxuan. 

12:17
ket qua bong da viet nam hom nay 27 9 u16 viet nam thua sat nut u16 trung quoc hinh anh 4
Sân vận động Thẩm Hà ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), nơi diễn ra trận đấu. (Ảnh: Sohu). 
13:00

1' Trận đấu bắt đầu !!! Chủ nhà U16 Trung Quốc giao bóng trước. 

13:02

2' Chen Zhengfei xử lý tốt bên cánh trái trước khi nỗ lực tạt vào trong nhưng áp lực của cầu thủ Việt Nam khiến cầu thủ này tạt bóng lỗi, bóng đi hết đường biên ngang. 

13:03

3' Hoàng Trung Anh có bóng ở khu vực giữa sân. Nhận thấy thủ môn Trung Quốc dâng lên hơi cao, cầu thủ quê Thái Nguyên tung ra cú đá ngay nhưng bóng đã đi thiếu chính xác. 

13:06

5' U16 Trung Quốc có tình huống phối hợp tấn công khá tốt. Tuy nhiên, các hậu vệ Việt Nam đã đeo bám phòng ngự tốt. Vũ Huy Hiệu cản phá và có đường chuyền phát động khá hay lên phía trên cho Trung Anh, buộc hậu vệ chủ nhà phải phạm lỗi. 

13:08

7' U16 Trung Quốc đang tấn công khá nhiều ở bên cánh trái, tức là vị trí cánh phải của hàng thủ U16 Việt Nam. Dù vậy, Nguyễn Văn Tấn cùng Trần Nguyên Khải đang phòng ngự và hỗ trợ bọc lót tương đối tốt. 

13:10

10' Tuấn Kiệt chuyền bóng vào khoảng trống rất hay để Đức Nguyên băng xuống. Số 12 của U16 Việt Nam xử lý hơi chậm và cuối cùng đã căng ngang không thành công. 

13:13

12' Tiếp tục là tình huống tấn công bên cánh trái của U16 Trung Quốc, Wu Bile bứt tốc rồi căng ngang nhưng bóng đã đến thẳng vị trí của thủ môn Gia Bảo. 

13:15
13:18

18' Tốc độ trận đấu ở mức trung bình. U16 Việt Nam đã bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn, có nhiều tình huống đưa bóng tiếp cận sát vòng cấm đội chủ nhà hơn những phút đầu tiên. 

13:24

24' U16 Trung Quốc hưởng quả phạt góc bên cánh phải, bóng được tạt vào trong nhưng các hậu vệ U16 Việt Nam đã dễ dàng hóa giải. 

13:28

28' Chen Zhengfei đi bóng từ cánh phải vào, Minh Quang phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài đã cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. 

13:29

30' KHÔNG VÀO OOO!!! Chen Zhengfei bước lên thực hiện phạt đền, cú sút căng nhưng không hiểm, bị thủ môn Gia Bảo cản phá thành công. Peng Xianchen băng vào đá bồi nhưng lại thực hiện cú sút đưa bóng đi quá thiếu chính xác. 

13:34

34' Khà Đức Nguyên chọc khe cho Quốc Trung băng xuống ở tư thế tương đối thuận lợi nhưng cú sút của cầu thủ này đã bị hậu vệ U16 Trung Quốc ngăn cản. 

13:38

38' Quốc Trung thực hiện cú phạt góc, Văn Cảnh băng vào đánh đầu nối tạo nên tình huống lộn xộn và các hậu vệ chủ nhà đã phải khá vất vả để cản phá. 

13:45

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ !!!!

13:46

45+1' CỘT DỌC TỪ CHỐI U16 VIỆT NAM!!! Quốc Trung đá phạt góc, Minh Quang bật lên đánh đầu đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành U16 Trung Quốc. 

13:47

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. 

13:48
ket qua bong da viet nam hom nay 27 9 u16 viet nam thua sat nut u16 trung quoc hinh anh 5
HLV Zhang Yaokun và ban huấn luyện của U16 Trung Quốc. (Ảnh: CFA). 
14:02

Hiệp 2 bắt đầu !!!

14:04

47' Cầu thủ Trung Quốc xử lý hay trước khi dứt điểm nhưng trung vệ Minh Quang đã ngăn chặn thành công.

14:11

53' Quốc Trung băng lên tốc độ, vượt qua cầu thủ Trung Quốc, Zhang Lintong có pha chuồi bóng từ phía sau rất nguy hiểm và phải nhận thẻ vàng. 

14:15

56' Liu Yuyang băng xuống dũng mãnh, vượt qua cầu thủ U16 Việt Nam và tung ra cú sút góc hẹp khiến thủ môn Gia Bảo của U16 Việt Nam vất vả cản phá. 

14:19

62' HLV Hoàng Anh Tuấn có 2 sự thay đổi người. Quốc Trung và Nguyên Khải rời sân. Trọng Hiệp và Minh Quân được sử dụng. 

14:21

64' U16 Việt Nam liên tiếp có những cơ hội dứt điểm của Xuân Thành rồi Trung Anh nhưng thủ môn và các hậu vệ Trung Quốc đã lăn xả cứu thua. 

14:23

66' Đức Nguyên đi bóng rất hay rồi căng ngang cho Trung Anh đỡ bước một và dứt điểm rất hay nhưng thủ môn Zhang Yichi đã dùng chân cứu thua cho đội chủ nhà.

14:27

70' VÀO !!! U16 Trung Quốc được hưởng quả phạt góc, Ji Zhenghao bật cao hơn tất cả các hậu vệ của U16 Việt Nam để đánh đấu ghi bàn mở tỷ số. 

14:28
14:31

73' Liu Yuyang khống chế rồi tung cú sút kỹ thuật khiến thủ môn Gia Bảo của U16 Việt Nam phải vất vả cản phá. 

14:36

78' Tuấn Kiệt chuyền bóng cho Văn Cảnh thoát xuống dứt điểm nhưng số 23 của U16 Việt Nam đã bị trọng tài bắt lỗi việt vị. 

14:37

80' THẺ ĐỎ CHO TIỀN ĐẠO CỦA U16 VIỆT NAM. Trung Anh đạp bóng bằng gầm giầy vào chân cầu thủ Trung Quốc và phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ. 

14:44

86' U16 Trung Quốc phản công nhanh, Zheng Kangjin có thời cơ dứt điểm nhưng cú đá của cầu thủ này đã không thắng được thủ môn Gia Bảo. 

14:48

Trận đấu có 4 phút bù giờ !!!

14:53

Hết giờ !!! U16 Việt Nam thua 0-1. 

ket qua bong da viet nam hom nay 27 9 u16 viet nam thua sat nut u16 trung quoc hinh anh 6
Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/9: U16 Việt Nam thua U16 Australia 2-4
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/9: U16 Việt Nam thua U16 Australia 2-4

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/9: U16 Việt Nam thua U16 Australia 2-4 trong khuôn khổ trận ra quân CFA Team China 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/9: U16 Việt Nam thua U16 Australia 2-4

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/9: U16 Việt Nam thua U16 Australia 2-4

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/9: U16 Việt Nam thua U16 Australia 2-4 trong khuôn khổ trận ra quân CFA Team China 2026.

HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U16 Việt Nam tham dự giải đấu tại Trung Quốc
HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U16 Việt Nam tham dự giải đấu tại Trung Quốc

VOV.VN - HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cùng U16 Việt Nam tham dự giải CFA Team China 2026 nhằm chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2027.

HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U16 Việt Nam tham dự giải đấu tại Trung Quốc

HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U16 Việt Nam tham dự giải đấu tại Trung Quốc

VOV.VN - HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cùng U16 Việt Nam tham dự giải CFA Team China 2026 nhằm chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2027.

Giải U16 Quốc gia 2026 xác định được 2 bảng đấu đầy kịch tính
Giải U16 Quốc gia 2026 xác định được 2 bảng đấu đầy kịch tính

VOV.VN - Giải U16 Quốc gia 2026 được đánh giá sẽ mang đến những trận đấu hấp dẫn khi chỉ 4 đội giành quyền vào vòng chung kết.

Giải U16 Quốc gia 2026 xác định được 2 bảng đấu đầy kịch tính

Giải U16 Quốc gia 2026 xác định được 2 bảng đấu đầy kịch tính

VOV.VN - Giải U16 Quốc gia 2026 được đánh giá sẽ mang đến những trận đấu hấp dẫn khi chỉ 4 đội giành quyền vào vòng chung kết.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 1/8: Hà Nội giành trọn 3 điểm ở giải U16 nữ
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 1/8: Hà Nội giành trọn 3 điểm ở giải U16 nữ

VOV.VN - Chiều 1/8, lượt trận thứ hai của vòng 4 Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 đã diễn ra với màn so tài giữa Hà Nội và chủ nhà Sơn La. Chung cuộc, Hà Nội giành chiến thắng 2-0 để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Phong Phú Hà Nam trên bảng xếp hạng.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 1/8: Hà Nội giành trọn 3 điểm ở giải U16 nữ

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 1/8: Hà Nội giành trọn 3 điểm ở giải U16 nữ

VOV.VN - Chiều 1/8, lượt trận thứ hai của vòng 4 Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 đã diễn ra với màn so tài giữa Hà Nội và chủ nhà Sơn La. Chung cuộc, Hà Nội giành chiến thắng 2-0 để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Phong Phú Hà Nam trên bảng xếp hạng.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7: U16 nữ Hà Nam thắng đậm
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7: U16 nữ Hà Nam thắng đậm

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7: U16 nữ Hà Nam thắng đậm TP.HCM với tỷ số 5-1.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7: U16 nữ Hà Nam thắng đậm

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7: U16 nữ Hà Nam thắng đậm

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7: U16 nữ Hà Nam thắng đậm TP.HCM với tỷ số 5-1.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế