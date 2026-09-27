Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/9: U16 Việt Nam thua sát nút U16 Trung Quốc 0-1 ở giải CFA Team China 2026.

Đây là trận đấu U16 Việt Nam đã chơi khá tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Ngược lại, U16 Trung Quốc dù bỏ lỡ một quả phạt đền nhưng vẫn có được bàn thắng quyết định.

Phút 70, U16 Trung Quốc được hưởng quả phạt góc, Ji Zhenghao bật cao hơn tất cả các hậu vệ của U16 Việt Nam để đánh đấu ghi bàn mở tỷ số.

Với trận thua này, U16 Việt Nam đã thất bại cả 2 trận đã qua của giải CFA Team China 2026. Trước mắt HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ là trận cuối gặp Kyrgyzstan ngày 30/9.