ĐT Thái Lan tung chiêu để đối phó với ĐT Việt Nam

ĐT Thái Lan đã gây bất ngờ khi không sử dụng “Messi Thái” Chanatip Songkrasin trong trận thắng ĐT Pakistan 4-0 ở ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Anthony Hudson tiết lộ, ông muốn để danh ngôi sao số 1 của mình cho trận quyết đấu với ĐT Việt Nam.

Tiền vệ Chanathip của ĐT Thái Lan. (Ảnh: Changsuek)

“Do giải đấu diễn ra trong thời gian ngắn nên tôi buộc phải có tính toán cho trận gặp ĐT Việt Nam. Tôi rất mừng vì ĐT Thái Lan không cần phải tung Chanathip Songkrasin vào sân trước ĐT Pakistan. Tôi muốn cậu ấy có thể lực sung mãn nhất cho trận đấu với ĐT Việt Nam” – HLV Anthony Hudson cho hay.

Vị thuyền trưởng ĐT Thái Lan nhấn mạnh: “Cuộc đấu với ĐT Việt Nam là trận quan trọng nhất. Chúng tôi tôn trọng đối thủ và sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể”.

Bên cạnh việc để Chanathip nghỉ ngơi dưỡng sức, ĐT Thái Lan cũng chỉ sử dụng 2 ngôi sao tấn công là tiền vệ Supachok Sarachat và tiền đạo Supachai Jaided trong hiệp 2 trận thắng ĐT Pakistan.

Hiện tại, ĐT Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng B với cùng 3 điểm như ĐT Việt Nam nhưng hơn chỉ số phụ. Theo lịch thi đấu, hai đội sẽ gặp nhau lúc 19h30 ngày 29/9 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Jalak Harupat.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn