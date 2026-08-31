Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 31/8, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý về các giải đấu vô địch châu Âu và vô địch châu Phi sau khi giải vô địch châu Á kết thúc.

ĐT bóng chuyền nữ Italia. (Ảnh: CEV).

Tại châu Phi, hôm nay sẽ diễn ra 3 trận đấu ở Kenya gồm: Nigeria vs Senegal (17h), Burkina Faso vs Zambia (20h) và Burundi vs Mali (23h). Đây là những trận phân hạng 9-15.

Trong khi đó tại CH Séc và Thổ Nhĩ Kỳ, những trận đấu của vòng 16 đội giải bóng chuyền nữ vô địch châu Âu sẽ diễn ra. Tại Thổ Nhì Kỳ, Hà Lan đấu Slovenia lúc 20h và Ba Lan vs Bồ Đào Nha lúc 23h. Tại CH Séc, Italia gặp Bulgaria lúc 21h và chủ nhà CH Séc gặp Thụy Điển lúc 0h ngày 1/9 theo giờ Việt Nam.

Theo quy định, 3 đội dẫn đầu ở các giải vô địch châu Âu và vô địch châu Phi sẽ giành quyền dự World Cup 2027 trong khi đội nâng cúp sẽ giành vé tham dự Olympic Los Angeles 2028 được tổ chức tại Mỹ.