Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ VĐQG 2026 giai đoạn 2 chứng kiến các đội bóng thi đấu từ ngày 14/10 đến 25/10. Trong đó, 7 vòng đấu còn lại của giai đoạn vòng tròn sẽ diễn ra từ ngày 14/10 đến 22/10 trong khi các trận phân hạng sẽ diễn ra trong các ngày 24 và 25/10.

Tham dự giải đấu có 8 CLB là Hà Nội, Hóa chất Đức Giang, Long An, Thông tin, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vietinbank và Hưng Yên. Các đội đã hoàn thành xong 7 vòng của giai đoạn 1 vào tháng 4/2026 và giờ là thời điểm những trận đấu quyết định đến chức vô địch sẽ diễn ra. 4 đội dẫn đầu sẽ giành quyền vào bán kết, trong khi đội đứng thứ 8 chung cuộc phải xuống thi đấu ở giải bóng chuyền A1 Quốc gia mùa giải sau.

Ảnh: CLB bóng chuyền nữ Thông tin.

Ở giai đoạn 2, các đội đều có sự bổ sung đáng kể về lực lượng, đặc biệt là ngoại binh khi mỗi câu lạc bộ được đăng ký tối đa 2 cầu thủ nước ngoài.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của giai đoạn 2 (14/10), Hà Nội sẽ gặp Thông tin lúc 12h trong khi Hưng Yên đấu Hóa chất Đức Giang lúc 14h30. Khung 17h là trận Long An gặp Vietinbank còn trận muộn nhất lúc 20h sẽ là màn so tài giữa Thanh Hóa và Ninh Bình.

Tất cả các trận đấu của giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 giai đoạn 2 sẽ được tổ chức tại Vĩnh Long.