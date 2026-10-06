Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 6/10, trận đấu nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ bóng chuyền sẽ là màn so tài giữa Vakifbank và Eczacibasi trong khuôn khổ Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu này sẽ bắt đầu lúc 23h theo giờ Việt Nam tại nhà thi đấu Antalya, thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ảnh: CEV.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nền bóng chuyền nữ hàng đầu thế giới, nơi quy tụ những VĐV xuất sắc, do đó người hâm mộ trên toàn thế giới rất chờ đợi các trận đấu của những CLB tại đây.

Vakifbank đang là đội bóng chuyến hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ với những ngôi sao như Zehra Güneş, Tijana Bošković hay Vanja Ivanović. Mùa trước, Vakifbank là đội đã giành cú đúp danh hiệu ở Thổ Nhĩ Kỳ với chức vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia.

Trong khi đó, Eczacibasi là đội đương kim á quân Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đội hình của CLB này cũng có nhiều ngôi sao đã từng thể hiện được năng lực ở các giải tầm thế giới như Mayu Ishikawa (Nhật Bản), Aslı Kalaç (Thổ Nhĩ Kỳ), Dana Rettke (Mỹ) hay Ekaterina Antropova (Italia). Do đó, đây sẽ là trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn.