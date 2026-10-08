Trực tiếp Lion City Sailors 0-1 CAHN: Đại diện Việt Nam ghi bàn mở tỉ số
VOV.VN - Trực tiếp Lion City Sailors vs CAHN diễn ra vào 18h30 ngày 8/10 trong khuôn khổ vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á 2026/27.
Trực tiếp Lion City Sailors vs CAHN diễn ra vào 18h30 ngày 8/10 trong khuôn khổ vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á 2026/27.
66': Nguy hiểm! Stewart băng lên ở cánh phải rồi tạt bóng để Song Ui-yong băng vào dứt điểm một chạm nhưng bóng đi chệch khung thành CAHN.
61': Không vào! Quang Vinh thoát xuống rồi tung ra pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ thành Aznar đã kịp thời băng ra cản phá trong thế đối mặt cứu thua cho Lion City Sailors.
60': Không vào! Leo Artur dứt điểm ở góc hẹp khiến thủ thành Arnaz phải đẩy bóng ra, Mauk băng vào dứt điểm một chạm nhưng bóng đi vọt xà ngang.
57': Thay người! CAHN tung một loạt nội binh vào sân gồm Quang Hải, Thành Long và Đình Bắc.
55': Không được! Từ tình huống đá phạt trực tiếp, Leo Artur treo bóng vào vòng cấm nhưng các cầu thủ Lion City Sailors đã phá bóng ra.
50': Không được! Lion City Sailors đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà nhưng hệ thống phòng ngự của CAHN vẫn đang hoạt động tốt.
Hiệp hai bắt đầu!
Hiệp một kết thúc! Tỉ số trận đấu đang là Lion City Sailors 0-1 CAHN.
45+2': VÀOOOOOOO !!!!! Bryan Perea đi bóng từ trung lộ xộc thẳng vào vòng cấm rồi giật gót khi thủ thành của Lion City Sailors băng ra khép góc, Leo Artur thoải mái dứt điểm mang về bàn thắng cho CAHN. Tỉ số của trận đấu là Lion City Sailors 0-1 CAHN.
45': Bù giờ! Hiệp một có 1 phút bù giờ.
42': Nguy hiểm! Mance đi bóng ở biên phải rồi căng ngang vào khung thành CAHN khi thủ thành Filip Nguyễn đã băng ra nhưng hơi sâu khiến Song Ui-yong không thể băng vào dứt điểm khi khung thành đã bỏ trống.
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39': Nguy hiểm! Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Leo Artur nhận bóng ngay trước khung thành. Sau một nhịp hãm bóng bằng ngực, Leo Artur tung ra cú vô lê đập đất nhưng bóng đi chệch cột dọc.
33': Nguy hiểm! Phaeton thoát xuống sau lưng hậu vệ CAHN ở biên rồi nhận được chọc khe của đồng đội nhưng không thắng được Filip Nguyễn trong tình huống dứt điểm góc hẹp. Trọng tài sau đó xác định cầu thủ của Lion City Sailors đã rơi vào thế việt vị.
31': Quyết liệt! Cầu thủ hai đội liên tục có những pha tranh chấp quyết liệt, Lion City Sailors là đội kiểm soát bóng tốt hơn trong những phút vừa qua.
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26': Nguy hiểm! Từ tình huống đá phạt góc khoảng cách hơn 20 mét so với khung thành CAHN, Haag quyết định sút thẳng đưa bóng đi chệch cột dọc.
25': Phạm lỗi chiến thuật! Putros bị đau phải nằm sân nhưng các cầu thủ Lion City Sailors không đưa bóng ra biên, liên tục có tình huống hãm thành, Bryan Perea buộc phải phạm lỗi chiến thuật trước vòng cấm để trận đấu tạm ngưng.
22': Không được! Lion City Sailors có tình huống treo bóng bổng về cột xa ở tình huống phạt góc, bóng cắt ngang khung thành nhưng không cầu thủ này chạm được để tạo ra pha dứt điểm.
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17': Sút xa! Leo Artur đi bóng ở cánh trái rồi ngoặt vào gần vòng cấm, sau đó tung ra cú đặt lòng về góc cao khiến thủ thành Aznar phải bay người đẩy bóng cứu thua cho Lion City Sailors.
15': Không được! Lion City Sailors có tình huống đá phạt góc nhưng không thể tạo nên tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành CAHN.
10': Nguy hiểm! Bryan Perea nhận bóng trước vòng cấm, làm tường rồi chuyền lại để Leo Artur băng vào dứt điểm ngay, bóng đi sệt nhưng chệch cột dọc.
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8': Nguy hiểm! Diogo Costa nhận bóng ở gần vòng cấm rồi quyết định dứt điểm sệt chéo góc về cột xa nhưng bóng đi không trúng khung thành.
6': Không được! Từ tình huống bóng hai, Nakamura băng vào dứt điểm ngay từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.
2': Không được! Lê Văn Đô nhận bóng ở biên phải rồi căng ngang vào vòng cấm nhưng cầu thủ Lion City Sailors đã kịp thời ngăn chặn.
Trận đấu bắt đầu! Lion City Sailors là đội giao bóng trước.
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Một loạt trụ cột của CAHN như Lê Phạm Thành Long, Đình Bắc,… sẽ có rất ít thời gian nghỉ sau khi trở về từ FIFA ASEAN Cup 2026. Trước đó, nhóm cầu thủ này cũng đã liên tục thi đấu trong hành trình vô địch của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 nên khó đảm bảo thể trạng tốt nhất cho trận đấu với Lion City Sailors.
Các cầu thủ này nhiều khả năng không ra sân trong trận đấu sắp tới để có thêm thời gian nghỉ, bên cạnh đó Bùi Hoàng Việt Anh cũng không thể ra sân vì chấn thương. Sau trận đấu với Lion City Sailors, CAHN sẽ tiếp tục có một trận đấu khó khăn tại cúp C1 châu Á khi gặp Kashima Antlers, đại diện của bóng đá Nhật Bản trên sân nhà.
Trong quá khứ, CAHN từng vượt qua Lion City Sailors tại vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á 2024/25 với tỉ số 5-0 trên sân nhà. Tuy nhiên với việc phải làm khách cũng như nhiều cầu thủ không có thể trạng tốt nhất, CAHN sẽ gặp thách thức không nhỏ trong việc tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải đấu mùa này.
Trận đấu giữa Lion City Sailors vs CAHN sẽ diễn ra vào 18h30 ngày hôm nay 8/10 (theo giờ Việt Nam).
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