Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/4 rạng sáng mai 11/4, Real Madrid sẽ có cuộc tiếp đón Girona trong trận đấu sớm nhất tại vòng 31 La Liga 2025/2026. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 11/4 theo giờ Việt Nam.

Real Madrid đang khát khao chiến thắng sau 2 thất bại liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Real Madrid vừa liên tiếp hứng chịu thất bại với cùng tỷ số 1-2 trước Mallorca tại La Liga và Bayern Munich ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu. Đây là lúc “Kền kền trắng” cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần, trước khi sang Đức tái đấu với Bayern Munich ở trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu.

Tại giải Ngoại hạng Anh, trận đấu sớm nhất vòng 32 giữa West Ham và Wolves sẽ diễn ra lúc 02h00 rạng sáng 11/4. Đây được xem là trận “chung kết ngược” khi Wolves đang đứng cuối bảng với 17 điểm và West Ham đang đứng thứ 18 với 29 điểm – kém 1 điểm so với vị trí an toàn của Tottenham.

Ngoài ra, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/4 rạng sáng mai 11/4 còn có các cuộc đọ sức: AS Roma gặp Pisa ở Serie A, Augsburg chạm trán Hoffenheim tại Bundesliga và Monaco tới làm khách của Paris tại Ligue 1.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/4 rạng sáng mai 11/4 Ngoại hạng Anh 02h00 ngày 11/4: West Ham – Wolves La Liga 02h00 ngày 11/4: Real Madrid – Girona Serie A 01h45 ngày 11/4: AS Roma – Pisa Bundesliga 01h30 ngày 11/4: Augsburg – Hoffenheim Ligue 1 00h00 ngày 11/4: Paris – Monaco