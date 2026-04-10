Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/4

Thứ Sáu, 08:00, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/4 rạng sáng mai 11/4, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những trận đấu sớm tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/4 rạng sáng mai 11/4, Real Madrid sẽ có cuộc tiếp đón Girona trong trận đấu sớm nhất tại vòng 31 La Liga 2025/2026. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 11/4 theo giờ Việt Nam.

lich thi dau va truc tiep bong da hom nay 10 4 hinh anh 1
Real Madrid đang khát khao chiến thắng sau 2 thất bại liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Real Madrid vừa liên tiếp hứng chịu thất bại với cùng tỷ số 1-2 trước Mallorca tại La Liga và Bayern Munich ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu. Đây là lúc “Kền kền trắng” cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần, trước khi sang Đức tái đấu với Bayern Munich ở trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu.

Tại giải Ngoại hạng Anh, trận đấu sớm nhất vòng 32 giữa West Ham và Wolves sẽ diễn ra lúc 02h00 rạng sáng 11/4. Đây được xem là trận “chung kết ngược” khi Wolves đang đứng cuối bảng với 17 điểm và West Ham đang đứng thứ 18 với 29 điểm – kém 1 điểm so với vị trí an toàn của Tottenham.

Ngoài ra, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/4 rạng sáng mai 11/4 còn có các cuộc đọ sức: AS Roma gặp Pisa ở Serie A, Augsburg chạm trán Hoffenheim tại Bundesliga và Monaco tới làm khách của Paris tại Ligue 1.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/4 rạng sáng mai 11/4

Ngoại hạng Anh

02h00 ngày 11/4: West Ham – Wolves

La Liga

02h00 ngày 11/4: Real Madrid – Girona

Serie A

01h45 ngày 11/4: AS Roma – Pisa

Bundesliga

01h30 ngày 11/4: Augsburg – Hoffenheim

Ligue 1

00h00 ngày 11/4: Paris – Monaco

Hoàng Long/VOV.VN
Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 32: Arsenal tăng tốc
VOV.VN - Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 32 nhận được sự chú ý khi Arsenal có cơ hội tăng tốc trong cuộc đua giành ngôi vô địch.

Arsenal giúp Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027

VOV.VN - Arsenal giành thắng lợi 1-0 trước Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Kết quả này là vừa đủ để giải Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

HLV danh tiếng Mircea Lucescu qua đời ở tuổi 80

VOV.VN - HLV danh tiếng Mircea Lucescu qua đời sau ít ngày nằm viện vì đau tim.

