Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 11/4 rạng sáng mai 12/4, khán giả Việt Nam sẽ được chứng kiến trận Arsenal gặp Bournemouth tại vòng 32 giải Ngoại hạng Anh diễn ra ở khung giờ rất thuận lợi 18h30.

Hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 70 điểm. Nếu giành chiến thắng trước Bournemouth, Arsenal sẽ tạm thời nới rộng cách biệt với Man City trong cuộc đua vô địch lên thành 12 điểm nhưng chơi nhiều hơn 2 trận.

Bên cạnh cuộc đối đầu giữa Arsenal gặp Bournemouth, loạt trận Ngoại hạng Anh hôm nay còn có 2 cuộc đọ sức lúc 21h00 là Brentford – Everton và Burnley – Brighton, trước khi Liverpool tiếp đón Fulham vào lúc 23h30.

Cùng thời điểm 23h30 ngày 11/4, Barca sẽ có trận derby với Espanyol trong khuôn khổ vòng 31 La Liga và Bayern Munich sẽ tới làm khách của St Pauli tại vòng 29 Bundesliga.

Rạng sáng mai 12/4, Cristiano Ronaldo được kỳ vọng sẽ ra sân thi đấu và tiếp tục ghi bàn khi Al Nassr chạm trán Al Akhdoud tại giải VĐQG Saudi Arabia vào lúc 01h00 theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/4 rạng sáng mai 12/4 Ngoại hạng Anh 18h30 ngày 11/4: Arsenal – Bournemouth 21h00 ngày 11/4: Brentford – Everton 21h00 ngày 11/4: Burnley – Brighton 23h30 ngày 11/4: Liverpool – Fulham La Liga 19h00 ngày 11/4: Sociedad – Alaves 21h15 ngày 11/4: Elche – Valencia 23h30 ngày 11/4: Barca – Espanyol 02h00 ngày 11/4: Sevilla – Atletico Madrid Serie A 20h00 ngày 11/4: Torino – Verona 20h00 ngày 11/4: Cagliari – Cremonese 23h00 ngày 11/4: AC Milan – Udinese 01h45 ngày 12/4: Atalanta – Juventus Ligue 1 00h00 ngày 12/4: Auxerre – Nantes 02h05 ngày 12/4: Rennes – Angers Bundesliga 20h30 ngày 11/4: Dortmund – Leverkusen 20h30 ngày 11/4: Wolsburg – Frankfurt 20h30 ngày 11/4: Leipzig – M’Gladbach 20h30 ngày 11/4: Heidenheim – Union Berlin 23h30 ngày 11/4: St Pauli – Bayern Munich Giải VĐQG Saudi Arabia 23h00 ngày 11/4: Al Taawon – Al Kholood 23h05 ngày 11/4: Al Hazm – Al Feiha 01h00 ngày 12/4: Al Akhdoud – Al Nassr