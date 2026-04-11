Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 11/4

Thứ Bảy, 07:30, 11/04/2026
VOV.VN - Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 11/4 rạng sáng mai 12/4, trận Arsenal gặp Bournemouth tại giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra ở khung giờ rất thuận lợi với khán giả Việt Nam.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 11/4 rạng sáng mai 12/4, khán giả Việt Nam sẽ được chứng kiến trận Arsenal gặp Bournemouth tại vòng 32 giải Ngoại hạng Anh diễn ra ở khung giờ rất thuận lợi 18h30.

Hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 70 điểm. Nếu giành chiến thắng trước Bournemouth, Arsenal sẽ tạm thời nới rộng cách biệt với Man City trong cuộc đua vô địch lên thành 12 điểm nhưng chơi nhiều hơn 2 trận.

lich thi dau va truc tiep bong da hom nay 11 4 hinh anh 1
Arsenal sẽ gặp Bournemouth ở khung giờ thuận lợi với khán giả Việt Nam. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh cuộc đối đầu giữa Arsenal gặp Bournemouth, loạt trận Ngoại hạng Anh hôm nay còn có 2 cuộc đọ sức lúc 21h00 là Brentford – Everton và Burnley – Brighton, trước khi Liverpool tiếp đón Fulham vào lúc 23h30.

Cùng thời điểm 23h30 ngày 11/4, Barca sẽ có trận derby với Espanyol trong khuôn khổ vòng 31 La Liga và Bayern Munich sẽ tới làm khách của St Pauli tại vòng 29 Bundesliga.

Rạng sáng mai 12/4, Cristiano Ronaldo được kỳ vọng sẽ ra sân thi đấu và tiếp tục ghi bàn khi Al Nassr chạm trán Al Akhdoud tại giải VĐQG Saudi Arabia vào lúc 01h00 theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/4 rạng sáng mai 12/4

Ngoại hạng Anh

18h30 ngày 11/4: Arsenal – Bournemouth

21h00 ngày 11/4: Brentford – Everton

21h00 ngày 11/4: Burnley – Brighton

23h30 ngày 11/4: Liverpool – Fulham

La Liga

19h00 ngày 11/4: Sociedad – Alaves

21h15 ngày 11/4: Elche – Valencia

23h30 ngày 11/4: Barca – Espanyol

02h00 ngày 11/4: Sevilla – Atletico Madrid

Serie A

20h00 ngày 11/4: Torino – Verona

20h00 ngày 11/4: Cagliari – Cremonese

23h00 ngày 11/4: AC Milan – Udinese

01h45 ngày 12/4: Atalanta – Juventus

Ligue 1

00h00 ngày 12/4: Auxerre – Nantes

02h05 ngày 12/4: Rennes – Angers

Bundesliga

20h30 ngày 11/4: Dortmund – Leverkusen

20h30 ngày 11/4: Wolsburg – Frankfurt

20h30 ngày 11/4: Leipzig – M’Gladbach

20h30 ngày 11/4: Heidenheim – Union Berlin

23h30 ngày 11/4: St Pauli – Bayern Munich

Giải VĐQG Saudi Arabia

23h00 ngày 11/4: Al Taawon – Al Kholood

23h05 ngày 11/4: Al Hazm – Al Feiha

01h00 ngày 12/4: Al Akhdoud – Al Nassr

Hoàng Long/VOV.VN
Tình huống hy hữu khó tin xuất hiện ở Cúp C2 châu Âu

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 32: Arsenal tăng tốc

Lượt về cúp C1 châu Âu 2025/26 diễn ra khi nào?

