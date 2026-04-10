Tình huống hy hữu khó tin xuất hiện ở Cúp C2 châu Âu

Hậu vệ Martim Fernandes đã có pha đá phản lưới nhà khó tin ở tứ kết lượt đi Cúp C2 châu Âu 2025/2026. Tình huống hy hữu này diễn ra ở phút 13, khiến Porto đánh mất lợi thế chỉ 2 phút sau khi William Gomes ghi bàn mở tỷ số trước Nottingham Forest.

Trong tình huống triển khai bóng của Porto, Martim Fernandes nhận đường chuyền ngang rồi xoay người thực hiện đường chuyền về cho thủ môn Diogo Costa từ cự ly khoảng 40m. Pha trả bóng quá mạnh và thiếu chính xác, trong khi Diogo Costa lại đang dâng cao khiến Porto nhận bàn thua cay đắng.

Martim Fernandes có pha đá phản lưới nhà hy hữu. (Ảnh: DAZN)

Sân Dragao như chết lặng khi chứng kiến trái bóng lăn vào lưới, còn thủ môn Diogo Costa cố gắng đuổi theo trong vô vọng. Martim Fernandes “biếu không” cho Nottingham Forest bàn gỡ hòa 1-1 và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Ngày thi đấu đáng quên của Martim Fernandes không chỉ dừng lại ở pha đá phản lưới nhà, mà hậu vệ này còn dính chấn thương và phải rời sân bất đắc dĩ ở phút 20. Chưa rõ, cầu thủ sinh năm 2006 liệu có thể cùng Porto tới làm khách của Nottingham Forrest ở trận lượt về hay không.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết lượt về Cúp C2 châu Âu 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 17/4 giờ Việt Nam. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp đội thắng trong cặp Bologna – Aston Villa tại bán kết.