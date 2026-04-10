Tình huống hy hữu khó tin xuất hiện ở Cúp C2 châu Âu

Thứ Sáu, 09:23, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bàn phản lưới nhà hy hữu xuất hiện trong trận tứ kết lượt đi Cúp C2 châu Âu 2025/2026 khiến Porto bị Nottingham Forest cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

Hậu vệ Martim Fernandes đã có pha đá phản lưới nhà khó tin ở tứ kết lượt đi Cúp C2 châu Âu 2025/2026. Tình huống hy hữu này diễn ra ở phút 13, khiến Porto đánh mất lợi thế chỉ 2 phút sau khi William Gomes ghi bàn mở tỷ số trước Nottingham Forest.

Trong tình huống triển khai bóng của Porto, Martim Fernandes nhận đường chuyền ngang rồi xoay người thực hiện đường chuyền về cho thủ môn Diogo Costa từ cự ly khoảng 40m. Pha trả bóng quá mạnh và thiếu chính xác, trong khi Diogo Costa lại đang dâng cao khiến Porto nhận bàn thua cay đắng.

tinh huong hy huu kho tin xuat hien o cup c2 chau Au hinh anh 1
Martim Fernandes có pha đá phản lưới nhà hy hữu. (Ảnh: DAZN)

Sân Dragao như chết lặng khi chứng kiến trái bóng lăn vào lưới, còn thủ môn Diogo Costa cố gắng đuổi theo trong vô vọng. Martim Fernandes “biếu không” cho Nottingham Forest bàn gỡ hòa 1-1 và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Ngày thi đấu đáng quên của Martim Fernandes không chỉ dừng lại ở pha đá phản lưới nhà, mà hậu vệ này còn dính chấn thương và phải rời sân bất đắc dĩ ở phút 20. Chưa rõ, cầu thủ sinh năm 2006 liệu có thể cùng Porto tới làm khách của Nottingham Forrest ở trận lượt về hay không.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết lượt về Cúp C2 châu Âu 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 17/4 giờ Việt Nam. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp đội thắng trong cặp Bologna – Aston Villa tại bán kết.

Hoàng Long/VOV.VN
Lượt về cúp C1 châu Âu 2025/26 diễn ra khi nào?
Lượt về cúp C1 châu Âu 2025/26 diễn ra khi nào?

VOV.VN - Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu tại tứ kết lượt về mùa giải 2025/26 nhận được sự chú ý sau những màn so tài kịch tính ở lượt đi.

Lượt về cúp C1 châu Âu 2025/26 diễn ra khi nào?

Lượt về cúp C1 châu Âu 2025/26 diễn ra khi nào?

VOV.VN - Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu tại tứ kết lượt về mùa giải 2025/26 nhận được sự chú ý sau những màn so tài kịch tính ở lượt đi.

Arsenal giúp Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027
Arsenal giúp Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027

VOV.VN - Arsenal giành thắng lợi 1-0 trước Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Kết quả này là vừa đủ để giải Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Arsenal giúp Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Arsenal giúp Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027

VOV.VN - Arsenal giành thắng lợi 1-0 trước Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Kết quả này là vừa đủ để giải Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Xác định 2 cặp đấu bán kết FA Cup 2025/2026
Xác định 2 cặp đấu bán kết FA Cup 2025/2026

VOV.VN - Theo kết quả bốc thăm vòng bán kết FA Cup 2025/2026, Chelsea sẽ gặp Leeds còn Man City so tài với Southampton.

Xác định 2 cặp đấu bán kết FA Cup 2025/2026

Xác định 2 cặp đấu bán kết FA Cup 2025/2026

VOV.VN - Theo kết quả bốc thăm vòng bán kết FA Cup 2025/2026, Chelsea sẽ gặp Leeds còn Man City so tài với Southampton.

