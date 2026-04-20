Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm này 20/4 rạng sáng mai 21/4, Crystal Palace sẽ gặp West Ham trong trận đấu muộn nhất vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 21/4 (giờ Việt Nam). Đây là cuộc đọ sức có ảnh hưởng lớn tới cuộc đua trụ hạng ở mùa giải này.

Hiện tại, West Ham đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 32 điểm, hơn 1 điểm so với Tottenham ở vị trí xuống hạng. Trong bối cảnh Gà trống vừa hòa Brighton 2-2, Búa tạ có cơ hội nới rộng cách biệt giữa đối thủ lên thành 4 điểm.

Tuy nhiên, việc giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Selhurst Park là nhiệm vụ không đơn giản với West Ham. Hiện tại, Crystal Palace đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 42 điểm, nhưng đội chủ nhà đang lên tinh thần sau khi vừa giành vé vào bán kết Cúp C3 châu Âu (Conference League).

Ngoài ra, West Ham đang có thành tích đối đầu lép vế trước Crystal Palace trong thời gian gần đây. Tính từ năm 2022 đến nay, West Ham đã thua 5, hòa 1, thắng 2 trước Crystal Palace, trong đó có trận thua 1-2 ở lượt đi Ngoại hạng Anh mùa này.

Bên cạnh trận đấu muộn vòng 33 Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm này 20/4 rạng sáng mai 21/4 còn có cuộc đọ sức giữa Lecce với Fiorentina tại vòng 33 Serie A diễn ra lúc 01h45 ngày 21/4.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 20/4 rạng sáng mai 21/4 Ngoại hạng Anh 02h00 ngày 21/4: Crystal Palace – West Ham Serie A 01h45 ngày 21/4: Lecce – Fiorentina