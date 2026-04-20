Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 20/4

Thứ Hai, 08:00, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm này 20/4 rạng sáng 21/4 với tâm điểm chú ý sẽ trận đấu muộn nhất vòng 33 Ngoại hạng Anh giữa Crystal Palace gặp West Ham.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm này 20/4 rạng sáng mai 21/4, Crystal Palace sẽ gặp West Ham trong trận đấu muộn nhất vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 21/4 (giờ Việt Nam). Đây là cuộc đọ sức có ảnh hưởng lớn tới cuộc đua trụ hạng ở mùa giải này.

lich thi dau va truc tiep bong da hom nay 20 4 hinh anh 1
Cuộc đọ sức giữa Crystal Palace và West Ham là cặp đấu muộn nhất vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026

Hiện tại, West Ham đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 32 điểm, hơn 1 điểm so với Tottenham ở vị trí xuống hạng. Trong bối cảnh Gà trống vừa hòa Brighton 2-2, Búa tạ có cơ hội nới rộng cách biệt giữa đối thủ lên thành 4 điểm.

Tuy nhiên, việc giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Selhurst Park là nhiệm vụ không đơn giản với West Ham. Hiện tại, Crystal Palace đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 42 điểm, nhưng đội chủ nhà đang lên tinh thần sau khi vừa giành vé vào bán kết Cúp C3 châu Âu (Conference League).

Ngoài ra, West Ham đang có thành tích đối đầu lép vế trước Crystal Palace trong thời gian gần đây. Tính từ năm 2022 đến nay, West Ham đã thua 5, hòa 1, thắng 2 trước Crystal Palace, trong đó có trận thua 1-2 ở lượt đi Ngoại hạng Anh mùa này.

Bên cạnh trận đấu muộn vòng 33 Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm này 20/4 rạng sáng mai 21/4 còn có cuộc đọ sức giữa Lecce với Fiorentina tại vòng 33 Serie A diễn ra lúc 01h45 ngày 21/4.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 20/4 rạng sáng mai 21/4

Ngoại hạng Anh

02h00 ngày 21/4: Crystal Palace – West Ham

Serie A

01h45 ngày 21/4: Lecce – Fiorentina

Hoàng Long/VOV.VN
Messi tỏa sáng rực rỡ khi có "thầy mới"

VOV.VN - Trong trận đấu Inter Miami được dẫn dắt bởi một HLV mới, Lionel Messi đã tỏa sáng rực rỡ để giúp đội bóng này giành chiến thắng ở MLS.

Messi tỏa sáng rực rỡ khi có "thầy mới"

Messi tỏa sáng rực rỡ khi có "thầy mới"

VOV.VN - Trong trận đấu Inter Miami được dẫn dắt bởi một HLV mới, Lionel Messi đã tỏa sáng rực rỡ để giúp đội bóng này giành chiến thắng ở MLS.

Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 19/4: MU đánh bại Chelsea trên sân khách

VOV.VN - Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 19/4 nhận được sự chú ý khi MU vượt qua Chelsea với tỉ số tối thiểu ngay trên sân khách.

Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 19/4: MU đánh bại Chelsea trên sân khách

Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 19/4: MU đánh bại Chelsea trên sân khách

VOV.VN - Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 19/4 nhận được sự chú ý khi MU vượt qua Chelsea với tỉ số tối thiểu ngay trên sân khách.

Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool qua đời vì tai nạn thảm khốc

VOV.VN - Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool - Alex Manninger đã qua đời ở tuổi 48 sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại quê nhà Áo.

Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool qua đời vì tai nạn thảm khốc

Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool qua đời vì tai nạn thảm khốc

VOV.VN - Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool - Alex Manninger đã qua đời ở tuổi 48 sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại quê nhà Áo.

