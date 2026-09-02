Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/9, nhiều giải đấu hấp dẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Tại Đức, Bayern Munich sẽ bước vào hành trình tại Cúp Quốc gia năm nay bằng trận đấu trên sân của Osnabrück, đội bóng đang thi đấu tại Bundesliga 2. Trận đấu này bắt đầu lúc 1h45 ngày 3/9 theo giờ Việt Nam.

Ảnh: Reuters.

Với thực lực vượt trội, Bayern Munich được đánh giá sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để giành được chiến thắng cũng như có tấm vé đi tiếp vào vòng 2. Mùa trước, Bayern là đội lên ngôi vô địch giải đấu này sau chiến thắng 3-0 trước Stuttgart ở trận chung kết.

Cùng ngày, 2 trận đấu tiếp theo của vòng 2 Cúp Quốc gia Italia sẽ được tổ chức. Sassuolo đấu Frosinone lúc 20h ngày 2/9 trong khi Udinese chạm trán Venezia ở trận đấu bắt đầu lúc 23h cùng ngày. 2 đội chiến thắng sẽ giành vé vào vòng đấu tiếp theo.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 2/9, giải hạng Nhất Anh tiếp tục vòng thi đấu 4 với trận cầu tâm điểm là màn so tài giữa West Bromwich và Charlton Athletic bắt đầu lúc 1h45 ngày 3/9 theo giờ Việt Nam.