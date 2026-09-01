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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 1/9

Thứ Ba, 10:57, 01/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay (1/9), những trận đấu tiếp theo của các giải đấu vô địch châu Âu và vô địch châu Phi. Đây là những giải đấu tính suất tham dự World Cup 2027 cũng như Olympic Los Angeles 2028.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay (1/9): Những trận đấu tiếp theo mang tính chất loạt trực tiếp của các giải đấu vô địch châu Âu và vô địch châu Phi.  

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Tại châu Phi, 4 trận tứ kết sẽ được diễn ra ở Kenya. Vào lúc 14h, Cameroon gặp Uganda; lúc 17h là màn so tài giữa Rwanda và Ghana. Ai Cập đấu Tunisia lúc 20h và trận tứ kết cuối cùng là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Kenya và Algeria. 

Ở châu Âu, các trận đấu tiếp theo của vòng 16 đội được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chạm trán Azerbaijan vào lúc 23h. Trước đó vào lúc 20h là màn so tài giữa Bỉ và Đức. 

Sau những trận đấu này, BTC sẽ xác định được đầy đủ 8 đội vào tứ kết giải bóng chuyền nữ vô địch châu Âu 2026. Theo quy định, 3 đội dẫn đầu ở các giải vô địch châu Âu và vô địch châu Phi sẽ giành quyền dự World Cup 2027 trong khi đội nâng cúp sẽ giành vé tham dự Olympic Los Angeles 2028 được tổ chức tại Mỹ. 

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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 31/8

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 31/8, các giải đấu vô địch châu Âu và vô địch châu Phi tiếp tục diễn ra sôi động. Đây là những giải đấu tính suất tham dự World Cup 2027 cũng như Olympic Los Angeles 2028.

PV/VOV.VN
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