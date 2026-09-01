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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 1/9

Thứ Ba, 08:00, 01/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 1/9, nhiều giải đấu hấp dẫn trên khắp thế giới được tổ chức.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 1/9, nhiều giải đấu hấp dẫn trên khắp thế giới được tổ chức, đặc biệt là các giải đấu ở châu Âu. 

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Ảnh: Reuters. 

Tại Đức, Dortmund sẽ có trận đấu với CLB Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel, đội bóng thi đấu ở giải hạng 5 của Đức tại vòng 1 Cúp Quốc gia. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 2/9 theo giờ Việt Nam. Với thực lực hoàn toàn vượt trội, Dortmund được đánh giá sẽ dễ dàng có chiến thắng để ghi tên mình vào vòng 2. 

Ở Italia, 2 trận đấu sớm vòng 2 Cúp Quốc gia Italia cũng được tổ chức. Vào lúc 23h, chủ nhà Parma sẽ chạm trán Cremonese trong khi Torino sẽ đối đầu Monza lúc 2h rạng sáng 2/9. 

Tại Anh, 8 trận đấu sớm vòng 4 giải hạng Nhất Anh sẽ diễn ra với tâm điểm là màn so tài giữa West Ham và Wolves vào lúc 1h45 rạng sáng 2/9 theo giờ Việt Nam. Mùa trước, 2 CLB này còn thi đấu ở Ngoại hạng Anh. 

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 1/9, giải VĐQG Saudi Arabia diễn ra trận đá bù giữa Al Hilal và Al Ahli vào lúc 1h rạng sáng 2/9 theo giờ Việt Nam. Đây là 2 CLB có lực lượng được xem là mạnh nhất Saudi Arabia thời điểm hiện tại với nhiều cầu thủ đã thi đấu ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. 

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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 31/8

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 31/8, các giải đấu vô địch châu Âu và vô địch châu Phi tiếp tục diễn ra sôi động. Đây là những giải đấu tính suất tham dự World Cup 2027 cũng như Olympic Los Angeles 2028.

PV/VOV.VN
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