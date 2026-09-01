Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 1/9, nhiều giải đấu hấp dẫn trên khắp thế giới được tổ chức, đặc biệt là các giải đấu ở châu Âu.

Ảnh: Reuters.

Tại Đức, Dortmund sẽ có trận đấu với CLB Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel, đội bóng thi đấu ở giải hạng 5 của Đức tại vòng 1 Cúp Quốc gia. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 2/9 theo giờ Việt Nam. Với thực lực hoàn toàn vượt trội, Dortmund được đánh giá sẽ dễ dàng có chiến thắng để ghi tên mình vào vòng 2.

Ở Italia, 2 trận đấu sớm vòng 2 Cúp Quốc gia Italia cũng được tổ chức. Vào lúc 23h, chủ nhà Parma sẽ chạm trán Cremonese trong khi Torino sẽ đối đầu Monza lúc 2h rạng sáng 2/9.

Tại Anh, 8 trận đấu sớm vòng 4 giải hạng Nhất Anh sẽ diễn ra với tâm điểm là màn so tài giữa West Ham và Wolves vào lúc 1h45 rạng sáng 2/9 theo giờ Việt Nam. Mùa trước, 2 CLB này còn thi đấu ở Ngoại hạng Anh.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 1/9, giải VĐQG Saudi Arabia diễn ra trận đá bù giữa Al Hilal và Al Ahli vào lúc 1h rạng sáng 2/9 theo giờ Việt Nam. Đây là 2 CLB có lực lượng được xem là mạnh nhất Saudi Arabia thời điểm hiện tại với nhiều cầu thủ đã thi đấu ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.