Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam gặp Palestine

Lịch thi đấu U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027

Theo lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam vs U20 Palestine sẽ so tài ở lượt trận thứ 2 bảng C. Đây là cơ hội để hai đội bóng này giành điểm số đầu tiên ở giải đấu năm nay.

Trước đó, trong trận ra quân, U20 Việt Nam thua 0-3 trước U20 Triều Tiên. Trong khi đó, U20 Palestine thua 1-2 trước U20 Iran. Nếu muốn cạnh tranh cơ hội đi tiếp, hai đội phải thắng ở cuộc so tài trực tiếp vào lúc 19h ngày 3/9 tại Việt Trì.

Lịch thi đấu lượt trận 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027.

Ở cuộc so tài này, U20 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn và có lợi thế sân nhà. Nếu như chơi đúng sức, đại diện Đông Nam Á hoàn toàn có thể giành chiến thắng để níu kéo cơ hội đi tiếp.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh: “Giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn cơ hội ở phía trước và sẽ chuẩn bị thật tốt để hướng tới chiến thắng trong hai lượt trận còn lại”.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của bảng C, U20 Triều Tiên sẽ gặp U20 Iran vào lúc 16h ngày 3/9 trên sân Việt Trì. Đội nào giành chiến thắng sẽ xây chắc ngôi đầu, đồng thời mở toang cơ hội đi tiếp.

Trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine diễn ra vào lúc 19h ngày 3/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.