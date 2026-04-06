Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 6/4 rạng sáng 7/4, khán giả sẽ được chứng kiến những trận đấu muộn tại vòng 31 Serie A 2025/2026. Trong đó có sự góp mặt của những đội đang cạnh tranh suất dự Cúp châu Âu mùa tới là Como, Juventus, Atalanta, Napoli hay AC Milan.

Trận đấu giữa Napoli và AC Milan là tâm điểm chú ý trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay. (Ảnh: Reuters)

Como sẽ tới làm khách của Udinese vào lúc 17h30 ngày 6/4 theo giờ Việt Nam. Atalanta sẽ chạm trán đối thủ đang khát điểm trong cuộc chiến trụ hạng là Lecce vào lúc 20h00 ngày 6/4. Juventus sẽ tiếp đón Genoa vào lúc 23h00 ngày 6/4.

Tâm điểm chú ý trong loạt trận đêm nay rạng sáng mai là cuộc đối đầu giữa Napoli và AC Milan vào lúc 01h45 ngày 7/4. Hiện tại, Napoli đang đứng thứ 3 với 62 điểm còn AC Milan đang đứng nhì bảng xếp hạng Serie A với 63 điểm.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay rạng sáng mai, trận đấu muộn nhất vòng 30 La Liga 2025/2026 giữa Girona gặp Villarreal sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 7/4. Lúc này, Villarreal đang đứng thứ 3 với 58 điểm còn Girona đang đứng ở khu vực giữa bảng xếp hạng.