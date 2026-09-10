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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/9, trận đấu sớm nhất của vòng 2 V-League 2026/2027 sẽ được tổ chức trên sân Hàng Đẫy giữa 2 đội Thể Công Viettel và CLB CAHN. Trận đấu này bắt đầu lúc 19h15. Đây là cuộc đấu của nhà đương kim Á quân và đương kim vô địch của giải đấu.

Ở trận ra quân của mùa giải năm nay, hai đội bóng này đều thể hiện được sức mạnh của mình. Nếu như Thể Công Viettel đánh bại Đồng Nai với kết quả 2-0 thì CLB CAHN cũng hạ gục Hà Tĩnh bằng tỷ số tương tự.

Trận Thể Công Viettel vs CLB CAHN là trận cầu tâm điểm của bóng đá Việt Nam hôm nay.

Với chất lượng đội hình mạnh, có chiều sâu và hai huấn luyện viên ngoại có trình độ chuyên môn cao, cuộc so tài của Thể Công Viettel vs CAHN vào lúc 19h15 ngày 10/9 được dự đoán sẽ hấp dẫn, kịch tính.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/9, những trận đấu tiếp theo của giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP.HCM).

Vào lúc 15h sẽ là trận đấu giữa 2 đội Tân Hiệp Hưng và Hà Nội. Trong khi đó ở khung 17h30 sẽ là cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Nam và Sài Gòn Titans. Sau những trận đấu này, BTC sẽ xác định được đầy đủ 4 đội giành quyền vào thi đấu bán kết.