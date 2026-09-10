English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/9

Thứ Năm, 07:00, 10/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/9, trận đấu sớm nhất của vòng 2 V-League 2026/2027 sẽ được tổ chức.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/9, trận đấu sớm nhất của vòng 2 V-League 2026/2027 sẽ được tổ chức trên sân Hàng Đẫy giữa 2 đội Thể Công Viettel và CLB CAHN. Trận đấu này bắt đầu lúc 19h15. Đây là cuộc đấu của nhà đương kim Á quân và đương kim vô địch của giải đấu.

Ở trận ra quân của mùa giải năm nay, hai đội bóng này đều thể hiện được sức mạnh của mình. Nếu như Thể Công Viettel đánh bại Đồng Nai với kết quả 2-0 thì CLB CAHN cũng hạ gục Hà Tĩnh bằng tỷ số tương tự.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 10 9 hinh anh 1
Trận Thể Công Viettel vs CLB CAHN là trận cầu tâm điểm của bóng đá Việt Nam hôm nay.

Với chất lượng đội hình mạnh, có chiều sâu và hai huấn luyện viên ngoại có trình độ chuyên môn cao, cuộc so tài của Thể Công Viettel vs CAHN vào lúc 19h15 ngày 10/9 được dự đoán sẽ hấp dẫn, kịch tính.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/9, những trận đấu tiếp theo của giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP.HCM).

Vào lúc 15h sẽ là trận đấu giữa 2 đội Tân Hiệp Hưng và Hà Nội. Trong khi đó ở khung 17h30 sẽ là cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Nam và Sài Gòn Titans. Sau những trận đấu này, BTC sẽ xác định được đầy đủ 4 đội giành quyền vào thi đấu bán kết.

Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2026/2027: Đại chiến ở Hàng Đẫy
Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2026/2027: Đại chiến ở Hàng Đẫy

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2026/2027, Thể Công Viettel đại chiến CAHN tại sân Hàng Đẫy.

Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2026/2027: Đại chiến ở Hàng Đẫy

Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2026/2027: Đại chiến ở Hàng Đẫy

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2026/2027, Thể Công Viettel đại chiến CAHN tại sân Hàng Đẫy.

Lịch thi đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU đại chiến Man City
Lịch thi đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU đại chiến Man City

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027 mang đến hàng loạt trận đấu đáng chú ý, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa MU với Man City tại Old Trafford.

Lịch thi đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU đại chiến Man City

Lịch thi đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU đại chiến Man City

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027 mang đến hàng loạt trận đấu đáng chú ý, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa MU với Man City tại Old Trafford.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 8/9
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 8/9

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 8/9, khởi tranh giải vô địch Nam Mỹ, giải đấu tính suất tham dự World Cup 2027 và Olympic Los Angeles 2028.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 8/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 8/9

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 8/9, khởi tranh giải vô địch Nam Mỹ, giải đấu tính suất tham dự World Cup 2027 và Olympic Los Angeles 2028.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/9
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/9

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/9, giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ tiếp diễn với các trận đấu của vòng bảng.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/9

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 8/9, giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ tiếp diễn với các trận đấu của vòng bảng.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 7/9
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 7/9

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 7/9, sôi động các trận đấu tiếp theo của giải U23 Quốc gia 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 7/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 7/9

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 7/9, sôi động các trận đấu tiếp theo của giải U23 Quốc gia 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế