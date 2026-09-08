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Lịch thi đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027: MU đại chiến Man City

Thứ Ba, 09:39, 08/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027 mang đến hàng loạt trận đấu đáng chú ý, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa MU với Man City tại Old Trafford.

Lịch thi đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027

Theo lịch thi đấu thì vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra từ ngày 12/9 đến 15/9. Vòng 4 Ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu với loạt trận diễn ra lúc 21h00 ngày 12/9. Liverpool tiếp đón Fulham trên sân nhà. Cùng thời điểm, Crystal Palace đối đầu Ipswich, Bournemouth chạm trán Brentford, Aston Villa gặp Nottingham Forest và Chelsea tiếp đón Hull City.

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Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2026/2027.

Đến 23h30 ngày 12/9, Tottenham đối đầu Everton trong trận đấu được người hâm mộ chờ đợi. Tottenham có lợi thế sân nhà và sẽ hướng tới 3 điểm trước Everton.

Theo lịch thi đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027, lúc 2h00 ngày 13/9, Sunderland tiếp đón Arsenal. Đây là thử thách rất lớn với Sunderland, bởi nhà đương kim vô địch có chiều sâu đội hình tốt và phong độ rất cao.

Tâm điểm của vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026/2027 là trận derby Manchester giữa MU vs Man City diễn ra lúc 22h30. Hiện tại, MU đang không có phong độ cao, nhưng đội bóng này luôn chơi rất khó chịu khi gặp Man City. Ở lần gặp nhau gần nhất, MU giành chiến thắng 2-0 trước Man City trên sân Old Trafford.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

 

Yến Hoàng/VOV.VN
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