Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2026/2027: Đại chiến ở Hàng Đẫy

Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2026/2027

Theo lịch thi đấu vòng 2 V-League 2026/2027, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn thư hùng giữa Thể Công Viettel vs CAHN. Đây là cuộc đấu của nhà đương kim Á quân và đương kim vô địch.

Ở trận ra quân của mùa giải năm nay, hai đội bóng này đều thể hiện được sức mạnh của mình. Nếu như Thể Công Viettel đánh bại Đồng Nai với tỉ số 2-0 thì CAHN cũng hạ gục Hà Tĩnh bằng tỉ số tương tự.

Lịch thi đấu vòng 2 V-League 2026/2027.

Với chất lượng đội hình mạnh, có chiều sâu và hai huấn luyện viên ngoại có trình độ chuyên môn cao, cuộc so tài của Thể Công Viettel vs CAHN vào lúc 19h15 ngày 10/9 được dự đoán sẽ hấp dẫn, kịch tính.

Theo lịch thi đấu vòng 2 V-League 2026/2027, các trận đấu như Đà Nẵng gặp Nam Định, Ninh Bình so tài Thanh Hóa hay Hà Nội FC cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ.

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