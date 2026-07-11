Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/7, giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc (U13) diễn ra hai trận bán kết tại sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Ảnh: VFF.

Trận bán kết 1 sẽ bắt đầu lúc 16h30 giữa Thể Công Viettel và Hà Nội FC. Ở vòng tứ kết, Thể Công Viettel đã thắng thuyết phục 3-0 trước Trường Tươi Đồng Nai trong khi Hà Nội FC cũng đánh bại CLB CA TP.HCM với tỷ số đậm 4-1.

Trận bán kết 2 diễn ra lúc 18h30 là màn so tài giữa SLNA và Thanh Hóa. Ở tứ kết, Thanh Hóa đã phải vất vả vượt qua chủ nhà Hải Phòng FC trên chấm luân lưu trong khi SLNA có trận thắng thuyết phục 3-0 trước Đồng Nai.

Giải bóng đá Thiếu niên (U13) là giải đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu do VFF và cùng các đơn vị đồng hành tổ chức. Bước sang năm thứ 30, Giải đấu nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đông đảo người hâm mộ và đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng mỗi dịp Hè về.

Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc trong nhiều năm qua đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng đam mê cho nhiều lứa cầu thủ xuất sắc như: Quang Hải, Duy Mạnh, Hoàng Đức, Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Nguyễn Công Phương ...

Giải đấu năm nay sẽ kết thúc với trận chung kết vào ngày 13/7.