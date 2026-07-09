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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/7

Thứ Năm, 07:00, 09/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/7, sôi động các giải đấu trẻ thuộc hệ thống thi đấu quốc gia.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/7, sôi động các giải đấu trẻ U17 và U13 Quốc gia năm 2026 cũng như giải Futsal HDBank VĐQG 2026.

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Ảnh: VFF. 

Tại giải U13 Quốc gia (giải bóng đá thiếu niên toàn quốc) diễn ra 4 trận tứ kết gồm: Trường Tươi Đồng Nai (Nhất A) – Thể Công Viettel (Nhì C), CLB Bóng đá Hà Nội (Nhất B) – Công An TP.HCM (Nhì D), Đông Á Thanh Hoá (Nhất C) – Chủ nhà Hải Phòng (Nhì A), Sông Lam Nghệ An (Nhất D) – Đồng Nai (Nhì B). Các trận tứ kết sẽ diễn ra toàn bộ trên sân vận động Lạch Tray.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM) với những trận tiếp theo của vòng 11. Vào lúc 14h, Tân Hiệp Hưng gặp Thái Sơn Nam trong khi trận đấu lúc 17h là màn so tài giữa Sài Gòn Titans và Luxury Hạ Long.

Trong khi đó, vòng 5 giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sẽ diễn ra trận đấu sớm giũa Hà Nội II và Hà Nam trên sân Hà Đông (Hà Nội) lúc 16h.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/7, vòng loại giải U17 Quốc gia 2026 bước vào lượt trận cuối cùng. 13 trận đấu ở các bảng từ A đến E trải dài trên khắp cả nước. Sau những trận đấu này, BTC sẽ xác định được toàn bộ 12 đội giành quyền vào thi đấu vòng chung kết.

PV/VOV.VN
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