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Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026: Na Uy gặp Anh, Tây Ban Nha và Argentina dễ thở

Thứ Tư, 07:39, 08/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết World Cup 2026, Na Uy đại chiến với tuyển Anh, trong khi Tây Ban Nha và Argentina gặp những đối thủ dưới cơ.

Vòng tứ kết World Cup 2026 hứa hẹn bùng nổ với hàng loạt cuộc đối đầu sinh tử giữa 8 đội tuyển xuất sắc nhất. Người hâm mộ dồn sự chú ý vào các ứng viên vô địch như Pháp, Anh, Tây Ban Nha và đương kim vô địch Argentina.

Pháp tái ngộ Morocco, Tây Ban Nha đụng độ Bỉ

Trận tứ kết đầu tiên của kỳ World Cup năm nay diễn ra vào lúc 03h00 rạng sáng ngày 10/7. Đội tuyển Pháp bước vào hành trình chinh phục chiếc vé bán kết bằng cuộc đọ sức với đại diện châu Phi là Morocco. Kênh VTV3 truyền hình trực tiếp màn so tài đầy duyên nợ và hấp dẫn này.

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Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết World Cup 2026.

Pháp đang thể hiện phong độ rất thuyết phục ở World Cup 2026. Tuy nhiên, Morocco cũng cho thấy họ hoàn toàn có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào ở giải đấu năm nay. Đội bóng châu Phi thi đấu lì lợm, bản lĩnh và luôn biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Theo lịch tứ kết World Cup 2026, lúc 02h00 rạng sáng ngày 11/7. Đội tuyển Tây Ban Nha chạm trán Bỉ. “Bò tót” đương nhiên được đánh giá cao hơn ở cuộc so tài này, nhưng Yamal cùng đồng đội không được phép chủ quan trước sức mạnh của Bỉ, khi họ đang có hàng công ghi bàn sắc bén, đặc biệt là Lukaku.

Tuyển Anh so tài Na Uy, Argentina gặp Thụy Sĩ

Bước sang ngày 12/7, đội tuyển Anh tiếp tục chiến dịch săn cúp vàng bằng cuộc đối đầu với Na Uy vào lúc 04h00 sáng. Dàn sao "Tam sư" đặt mục tiêu xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật và lỳ lợm của đại diện Bắc Âu.

Trong khi đó, trận đấu muộn nhất của vòng tứ kết là cuộc so tài của nhà đương kim vô địch Argentina với Thụy Sĩ diễn ra vào lúc 08h00 sáng ngày 12/7. Sau hai chiến thắng hú vía trước Cape Verde và Ai Cập, Argentina được dự đoán sẽ gặp khó trước Thụy Sĩ chơi chắc chắn và khoa học.

 
Trí Minh/VOV.VN
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