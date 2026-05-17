Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/5, các giải bóng đá cấp quốc gia tiếp tục diễn biến sôi động với những trận đấu từ V-League, hạng Nhất đến hạng Nhì.

Tại V-League, 4 trận đấu cuối cùng của vòng 23 sẽ diễn ra. Lúc 17h là trận HAGL đấu Hà Tĩnh trên sân Pleiku. Lúc 18h có 2 trận PVF-CAND vs Hà Nội FC (sân PVF), Nam Định vs Thể Công Viettel (sân Thiên Trường). Trận đấu muộn nhất vòng diễn ra lúc 19h15 giữa CLB CAHN và Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy.

Màn so tài tại Hàng Đẫy được đặc biệt chú ý khi nếu CLB CAHN thắng, họ sẽ chính thức đăng quang ngôi vô địch mùa giải năm nay sớm 3 vòng đấu.

Ở giải hạng Nhất, trận đấu muộn nhất vòng 19 sẽ diễn ra giữa Quy Nhơn United và Quảng Ninh trên sân Quy Nhơn. Màn đọ sức này khởi đầu lúc 18h.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/5, vòng 10 được tổ chức với 6 trận đấu ở các bảng A và B, Tại bảng A, Trẻ Hà Nội FC gặp PVF (15h30), Phù Đổng gặp CLB Trẻ CAHN (16h), Huế vs TTHL&TĐTDTT Hà Tĩnh (15h30).

Ở bảng B, Vĩnh Long vs Tây Ninh (15h), Gia Định vs Cân Thơ (15h) và Đắk Lắk vs Quảng Ngãi (15h30).