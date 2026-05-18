Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/5, lượt trận thứ hai giải U13 T&T Cup 2026 tiếp tục diễn ra sôi động với 4 cặp đấu trên sân vận động Bắc Giang.

U13 PVF hòa 0-0 U13 Bắc Ninh ở lượt trận ra quân U13 T&T Cup 2026.

Ở bảng A, trận đấu mở màn diễn ra lúc 07h30 giữa T&T Nghệ An và Đà Nẵng, trước khi Thể Công Viettel chạm trán SLNA vào lúc 09h00.

Tại bảng B, Nam Định sẽ đối đầu Bắc Ninh ở khung giờ 14h30 trong trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với cục diện bảng đấu. Sau đó, tâm điểm ngày thi đấu sẽ là màn so tài giữa Hà Nội vs PVF diễn ra lúc 16h00.

Giải U13 T&T Cup 2026 quy tụ 8 đội bóng đến từ các CLB và học viện hàng đầu, được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, hướng tới trận chung kết tranh ngôi vô địch.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng bố trí các trận phân hạng nhằm đảm bảo tất cả các đội đều có cơ hội thi đấu nhiều nhất có thể. Mỗi đội sẽ chơi tối thiểu 4 trận và tối đa 5 trận, qua đó tích lũy kinh nghiệm trước thềm giải U13 toàn quốc.

Đáng chú ý, Thể Công Viettel đang là đương kim vô địch và tiếp tục được đánh giá cao ở mùa giải năm nay. Giải đấu không chỉ mang tính cạnh tranh mà còn là cơ hội để các đội rà soát lực lượng, chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn trong hệ thống đào tạo trẻ.