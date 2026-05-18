  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/5

Thứ Hai, 07:00, 18/05/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/5: Sôi động lượt trận 2 giải U13 T&T Cup 2026.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/5, lượt trận thứ hai giải U13 T&T Cup 2026 tiếp tục diễn ra sôi động với 4 cặp đấu trên sân vận động Bắc Giang.

U13 PVF hòa 0-0 U13 Bắc Ninh ở lượt trận ra quân U13 T&T Cup 2026.

Ở bảng A, trận đấu mở màn diễn ra lúc 07h30 giữa T&T Nghệ An và Đà Nẵng, trước khi Thể Công Viettel chạm trán SLNA vào lúc 09h00.

Tại bảng B, Nam Định sẽ đối đầu Bắc Ninh ở khung giờ 14h30 trong trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với cục diện bảng đấu. Sau đó, tâm điểm ngày thi đấu sẽ là màn so tài giữa Hà Nội vs PVF diễn ra lúc 16h00.

Giải U13 T&T Cup 2026 quy tụ 8 đội bóng đến từ các CLB và học viện hàng đầu, được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, hướng tới trận chung kết tranh ngôi vô địch.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng bố trí các trận phân hạng nhằm đảm bảo tất cả các đội đều có cơ hội thi đấu nhiều nhất có thể. Mỗi đội sẽ chơi tối thiểu 4 trận và tối đa 5 trận, qua đó tích lũy kinh nghiệm trước thềm giải U13 toàn quốc.

Đáng chú ý, Thể Công Viettel đang là đương kim vô địch và tiếp tục được đánh giá cao ở mùa giải năm nay. Giải đấu không chỉ mang tính cạnh tranh mà còn là cơ hội để các đội rà soát lực lượng, chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn trong hệ thống đào tạo trẻ.

Quách Khiêm/VOV.VN
Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết U17 châu Á 2026: Vắng bóng U17 Việt Nam
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết U17 châu Á 2026, xuất hiện trận "chung kết sớm" trong khi U17 Việt Nam không đủ điều kiện góp mặt.

Xác định 2 cặp đấu bán kết U17 châu Á 2026
VOV.VN - Sau khi kết thúc vòng tứ kết, AFC đã xác định được 4 đội bóng giành quyền đi tiếp và 2 cặp đấu bán kết U17 châu Á 2026.

Để thua U17 Australia, U17 Việt Nam dừng bước tại tứ kết U17 châu Á 2026
VOV.VN - U17 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia tại tứ kết.

Tin bóng đá 16-5: Sau U17 Việt Nam, đội tuyển U20 cũng sớm giành vé dự World Cup?
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 16-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Sau U17 Việt Nam, đội tuyển U20 cũng sớm giành vé dự World Cup?; HLV Roland muốn U17 Việt Nam tiến xa hơn tại U17 châu Á 2026; Man City áp đảo cơ hội vô địch FA Cup…

HLV Roland muốn U17 Việt Nam tiến xa hơn tại U17 châu Á 2026
VOV.VN - HLV Cristiano Roland nhấn mạnh U17 Việt Nam sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội để tiếp tục tạo nên kết quả ấn tượng tại U17 châu Á 2026.

