HLV Roland muốn U17 Việt Nam tiến xa hơn tại U17 châu Á 2026

Thứ Bảy, 06:30, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Cristiano Roland nhấn mạnh U17 Việt Nam sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội để tiếp tục tạo nên kết quả ấn tượng tại U17 châu Á 2026.

Để chuẩn bị cho trận tứ kết, U17 Việt Nam đã hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với U17 Australia. Do vừa trải qua hành trình thi đấu với mật độ cao tại vòng bảng, ban huấn luyện tiếp tục ưu tiên các nội dung giúp cầu thủ cân bằng thể trạng, hồi phục thể lực và duy trì tinh thần tích cực trước trận đấu quan trọng sắp tới.

HLV Roland chia sẻ: “Sau khi giành vé vào tứ kết và suất tham dự U17 World Cup, các cầu thủ đang tự tin và vui hơn. Điều đó rất quan trọng. Tôi luôn muốn các em giữ vững tinh thần trách nhiệm và tính tổ chức đã thể hiện trong mỗi trận đấu. Đó là điều quan trọng nhất mà các em rút ra trong suốt giải đấu này”.

“Đây là lần đầu tiên các em giành vé dự World Cup nên tất cả những gì diễn ra tại giải đấu này, đặc biệt là trận đấu vừa qua, đều là những bài học kinh nghiệm rất quý giá”.

hlv roland muon u17 viet nam tien xa hon tai u17 chau A 2026 hinh anh 1
U17 Việt Nam hoàn tất chuẩn bị cho trận đấu với U17 Australia (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam từng vượt qua U17 Australia tại bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026Tuy nhiên, theo đánh giá của HLV Roland, U17 Australia hiện tại đã có nhiều thay đổi và sẽ là thử thách rất lớn.

HLV Roland nhận định: “Chúng ta từng đối đầu với họ nhưng hiện tại họ đã có một số thay đổi và là đội bóng rất mạnh. Trận đấu tới sẽ rất khó khăn và đòi hỏi chúng ta phải thi đấu với khả năng cao nhất. Nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình. Hôm nay, toàn đội đã có sự chuẩn bị và trao đổi để các cầu thủ hiểu rõ những gì cần làm trong trận đấu ngày mai”.

“Mục tiêu của chúng tôi là luôn trở nên cạnh tranh hơn sau mỗi trận đấu. Khi đã có cơ hội tiến xa hơn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tôi hy vọng ngày mai, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tích cực hiện tại, toàn đội sẽ biến điều đó thành nguồn năng lượng để cố gắng nhiều hơn và cống hiến hết mình trên sân”.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào 0h00 ngày 17/5. Theo điều lệ giải, nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức, hiệp phụ sẽ không được tổ chức và hai đội sẽ bước thẳng vào loạt sút luân lưu 11m để xác định đội giành quyền vào bán kết.

PV/VOV.VN
Tag: U17 Việt Nam Cristiano Roland U17 châu Á 2026
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Đà Nẵng tạm thoát cảnh "đội sổ"

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất, Đà Nẵng tạm vươn lên đứng áp chót và đẩy PVF-CAND xuống vị trí đáy bảng.

MU bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV chính thức

VOV.VN - MU bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV chính thức theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm.

Tin bóng đá 15-5: U17 Việt Nam nguy cơ mất hai trụ cột ở U17 châu Á 2026

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 15-5:Chu Ngọc Nguyễn Lực và Trần Hoàng Việt có thể không được góp mặt ở vòng bán kết U17 châu Á 2026 nếu phải nhận thêm thẻ vàng tại tứ kết và cùng U17 Việt Nam đi tiếp.

Giúp MU dự cúp C1 châu Âu, Bruno Fernandes nhanh chóng nhận tin vui

VOV.VN - Bruno Fernandes nhận tin vui với màn trình diễn ấn tượng để giúp MU giành vé dự cúp C1 châu Âu.

Lịch sử đối đầu U17 Việt Nam vs U17 Australia trước tứ kết U17 châu Á 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu U17 Việt Nam vs U17 Australia trước màn so tài tại tứ kết U17 châu Á 2026. Lợi thế tâm lý đang nghiêng về “Chiến binh sao vàng” với thành tích bất bại trong những lần chạm trán gần đây.

