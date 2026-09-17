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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/9: Việt Nam đấu Nhật Bản

Thứ Năm, 07:00, 17/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/9: ĐT nữ Việt Nam đấu ĐT nữ Nhật Bản ở lượt trận 2 bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra trên sân vận động Shizuoka, Nhật Bản.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 17/9, ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Nhật Bản sẽ đối đầu ở lượt trận 2 bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h30 trên sân vận động Shizuoka, Nhật Bản (theo giờ Việt Nam).

Trận thua 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa khiến ĐT nữ Việt Nam rơi xuống vị trí thứ ba bảng đấu. Kết quả này đẩy thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vào thế khó khi phải đối đầu ngay với ứng viên vô địch ở lượt trận tiếp theo.

Trận thua vừa qua cũng bộc lộ nhiều hạn chế trong hệ thống phòng ngự của ĐT nữ Việt Nam. Ban huấn luyện đang gấp rút điều chỉnh nhằm gia cố sự chắc chắn trước sức ép được dự báo rất lớn từ Nhật Bản.

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ĐT nữ Việt Nam quyết tâm giành kết quả thuận lợi trước ĐT nữ Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

Bên kia chiến tuyến, ĐT nữ Nhật Bản bước vào giải với tư cách chủ nhà và mục tiêu rõ ràng là tấm HCV. ĐT nữ Nhật Bản sở hữu lực lượng đồng đều và luôn duy trì lối chơi tốc độ, hiệu quả.

Hàng công của Đ T nữ Nhật Bản đặc biệt đáng gờm với những cái tên có khả năng dứt điểm đa dạng. Các chân sút như Nakashima và Takarada đã sớm thể hiện phong độ cao và là mối đe dọa thường trực.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, mục tiêu thực tế với ĐT nữ Việt Nam là thi đấu kỷ luật và hạn chế số bàn thua. Nếu có thể tạo bất ngờ về điểm số, đó sẽ là kết quả vượt kỳ vọng.

Quách Khiêm/VOV.VN
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