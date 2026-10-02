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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 2/10: ĐT Việt Nam thi đấu

Thứ Sáu, 07:00, 02/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 2/10, ĐT Việt Nam thi đấu ở FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đối thủ là ĐT Pakistan.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 2/10, ĐT Việt Nam thi đấu trận thứ ba vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đối thủ là ĐT Pakistan. Trận đấu này sẽ bắt đầu lúc 16h.

ĐT Việt Nam đã lỡ hẹn với trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước ĐT Thái Lan. Trận thua này cũng khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik đứt chuỗi 27 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Dù vậy, trước mắt ĐT Việt Nam sẽ là mục tiêu giữ vững vị trí nhì bảng B và giành tấm vé chơi trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. “Những chiến binh sao vàng” chỉ cần hòa ĐT Pakistan là sẽ hoàn thành mục tiêu này.

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Ảnh: CTV Đức Cường. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam và bóng đá Pakistan chạm trán ở cấp độ ĐTQG. Tuy nhiên, ở cấp độ trẻ, Olympic Việt Nam từng thắng Olympic Pakistan 3-0 tại vòng bảng ASIAD 2018.

Trong trận đấu tại ASIAD 2018, Olympic Việt Nam đã tạo ra những pha phối hợp tấn công sắc sảo và chọc thủng lưới Olympic Pakistan nhờ công của Quang Hải, Văn Quyết, Công Phượng.

Nếu kịch bản này có thể lặp lại ở FIFA ASEAN Cup 2026, đó sẽ là liều thuốc xoa dịu nỗi buồn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau trận thua kình địch Thái Lan.

PV/VOV.VN
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