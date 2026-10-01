ĐT Việt Nam bị trừ điểm nặng sau trận thua Thái Lan

ĐT Việt Nam mất gần 5 điểm sau trận thua Thái Lan

ĐT Việt Nam gây thất vọng khi thua ĐT Thái Lan với tỉ số 0-2 ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Thất bại này khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik nhìn đối thủ vào chơi trận chung kết.

Ngoài việc không thể vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam còn bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Theo đó, “Những ngôi sao vàng” bị trừ 4,87 điểm, đứng hạng 99 thế giới. Trước đó, chiến thắng 1-0 trước Philippines giúp Việt Nam được cộng 3,67 điểm.

ĐT Việt Nam bị trừ điểm sau trận thua Thái Lan (Ảnh: Đức Cường).

Ở chiều ngược lại, ĐT Thái Lan được cộng 4,87 điểm sau chiến thắng trước Việt Nam. “Voi chiến” hiện đứng hạng 92 thế giới và là đội bóng Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA.

ĐT Việt Nam đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á khi có hạng 99 thế giới. Trong khi đó, Indonesia xếp thứ ba với hạng 117 thế giới, tiếp theo là Malaysia (136), Philippines (137) và Singapore (148).

ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội để thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA nếu như giành kết quả tốt ở cuộc so tài với Pakistan ở lượt trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

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