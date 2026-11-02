Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 2/11, những giải đấu hạng thấp cũng như giải trẻ quốc gia sẽ tiếp tục được tổ chức.

Ảnh: VFF.

Tại vòng loại U16 toàn quốc, trận đấu cuối cùng của vòng 8 sẽ diễn ra lúc 15h giữa SLNA và Hà Nội FC. Trận đấu này được tổ chức muộn hơn so với những màn so tài khác bởi sân Vinh cuối tuần qua diễn ra trận đấu tại V-League giữa SLNA và CLB CAHN.

Trong khi đó, giải hạng Ba Quốc gia hôm nay sẽ có 5 trận đấu được tổ chức tại Hà Nội và Đồng Tháp. Tại Hà Nội có 2 trận đấu trên sân Đan Phượng. Vào lúc 14h là trận Trẻ Hà Nội FC đối đầu Hà Nội Bulls. Ở khung 16h15 là màn so tài giữa đội chủ nhà Đan Phượng và Tây Mỗ.

Ở bảng đấu diễn ra ở Đồng Tháp có 3 trận diễn ra trong ngày hôm nay 2/11. Trên sân Sơn Quy là màn so tài giữa HCM United và Đồng Nai bắt đầu lúc 14h30.

Tại sân Tiền Giang có 2 trận: An Giang gặp STP Food HCM FC (14h) và chủ nhà Đồng Tháp gặp trẻ Đồng Nai lúc 16h15.