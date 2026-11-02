English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 2/11

Thứ Hai, 07:00, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 2/11, những trận đấu tiếp theo ở các giải hạng Ba Quốc gia và vòng loại giải U16 toàn quốc.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 2/11, những giải đấu hạng thấp cũng như giải trẻ quốc gia sẽ tiếp tục được tổ chức.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 2 11 hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Tại vòng loại U16 toàn quốc, trận đấu cuối cùng của vòng 8 sẽ diễn ra lúc 15h giữa SLNA và Hà Nội FC. Trận đấu này được tổ chức muộn hơn so với những màn so tài khác bởi sân Vinh cuối tuần qua diễn ra trận đấu tại V-League giữa SLNA và CLB CAHN.

Trong khi đó, giải hạng Ba Quốc gia hôm nay sẽ có 5 trận đấu được tổ chức tại Hà Nội và Đồng Tháp. Tại Hà Nội có 2 trận đấu trên sân Đan Phượng. Vào lúc 14h là trận Trẻ Hà Nội FC đối đầu Hà Nội Bulls. Ở khung 16h15 là màn so tài giữa đội chủ nhà Đan Phượng và Tây Mỗ.

Ở bảng đấu diễn ra ở Đồng Tháp có 3 trận diễn ra trong ngày hôm nay 2/11. Trên sân Sơn Quy là màn so tài giữa HCM United và Đồng Nai bắt đầu lúc 14h30.

Tại sân Tiền Giang có 2 trận: An Giang gặp STP Food HCM FC (14h) và chủ nhà Đồng Tháp gặp trẻ Đồng Nai lúc 16h15.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á mới nhất: CLB CAHN quyết thắng, Ronaldo vắng mặt
Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á mới nhất: CLB CAHN quyết thắng, Ronaldo vắng mặt

VOV.VN - Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á mới nhất, CLB CAHN quyết thắng khi được thi đấu trên sân nhà gặp Kyoto Sanga của Nhật Bản. Trong khi đó, Ronaldo vắng mặt trong trận đấu Al Nassr làm khách của Pakhtakor (Uzbekistan).

Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á mới nhất: CLB CAHN quyết thắng, Ronaldo vắng mặt

Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á mới nhất: CLB CAHN quyết thắng, Ronaldo vắng mặt

VOV.VN - Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á mới nhất, CLB CAHN quyết thắng khi được thi đấu trên sân nhà gặp Kyoto Sanga của Nhật Bản. Trong khi đó, Ronaldo vắng mặt trong trận đấu Al Nassr làm khách của Pakhtakor (Uzbekistan).

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11, trận đấu muộn nhất của vòng 6 V-League 2026/2027 sẽ diễn ra.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11, trận đấu muộn nhất của vòng 6 V-League 2026/2027 sẽ diễn ra.

Tin bóng đá 31-10: V-League 2026/27 dời lịch thi đấu vì U23 Việt Nam
Tin bóng đá 31-10: V-League 2026/27 dời lịch thi đấu vì U23 Việt Nam

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 31-10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: V-League 2026/27 dời lịch thi đấu vì U23 Việt Nam; HLV Luis Enrique lập kì tích chiến thắng ở PSG; Đại chiến Chelsea vs MU ở vòng 9 Premier League 2026/27.

Tin bóng đá 31-10: V-League 2026/27 dời lịch thi đấu vì U23 Việt Nam

Tin bóng đá 31-10: V-League 2026/27 dời lịch thi đấu vì U23 Việt Nam

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 31-10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: V-League 2026/27 dời lịch thi đấu vì U23 Việt Nam; HLV Luis Enrique lập kì tích chiến thắng ở PSG; Đại chiến Chelsea vs MU ở vòng 9 Premier League 2026/27.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/10
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/10, những trận đấu tiếp theo của V-League và giải hạng Nhất Quốc gia sẽ được tổ chức.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/10, những trận đấu tiếp theo của V-League và giải hạng Nhất Quốc gia sẽ được tổ chức.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/10: Ngập tràn đại chiến
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/10: Ngập tràn đại chiến

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/10 rạng sáng mai 1/11 với hàng loạt trận đại chiến như Chelsea vs MU, Bayern Munich vs Dortmund hay Inter Milan vs AC Milan.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/10: Ngập tràn đại chiến

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/10: Ngập tràn đại chiến

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 31/10 rạng sáng mai 1/11 với hàng loạt trận đại chiến như Chelsea vs MU, Bayern Munich vs Dortmund hay Inter Milan vs AC Milan.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế