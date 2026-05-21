Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/5

Thứ Năm, 07:00, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/5: U19 Việt Nam so tài đội bóng Nhật Bản.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 21/5, U19 Việt Nam sẽ có màn so tài với đội dự bị của CLB Shimizu S-Pulse trong chuyến tập huấn ở Nhật Bản.

Trước đó, U19 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh khi liên tiếp giành chiến thắng trước các đối thủ lớn tuổi hơn. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi lần lượt đánh bại các đội U20 và U22 của Đại học Shizuoka Sangyo với các tỉ số 2-1 và 3-2.

Chuyến tập huấn tại Nhật Bản của U19 Việt Nam diễn ra từ ngày 14/5 đến 26/5 với lực lượng gồm 30 cầu thủ. Đây là cơ hội để ban huấn luyện rà soát đội hình, đồng thời giúp các cầu thủ nâng cao chuyên môn và khả năng thích nghi với môi trường thi đấu quốc tế.

Không chỉ mang ý nghĩa cọ xát, hành trình này còn là bước chuẩn bị quan trọng cho VCK U19 Đông Nam Á 2026. Tại giải đấu diễn ra ở Indonesia từ ngày 1/6 đến 15/6, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Indonesia, Timor Leste và Myanmar.

Dù được dự báo sẽ đối mặt nhiều thử thách, đặc biệt trước chủ nhà Indonesia, U19 Việt Nam vẫn đặt mục tiêu thi đấu hiệu quả. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và tâm lý được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho những mục tiêu dài hạn, trong đó có vòng loại U20 châu Á.

Quách Khiêm/VOV.VN
