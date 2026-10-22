Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/10, CLB CAHN vs Thanh Hóa sẽ so tài ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 5 V-League 2026/27 diễn ra lúc 19h15 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

CAHN vs Thanh Hóa so tài ở vòng 5 V-League 2026/27

CAHN vừa nhận trận thua đầu tiên tại V-League mùa này khi để Hà Nội FC đánh bại với tỷ số 1-2. Kết quả đó khiến thầy trò HLV Mano Polking rơi xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm.

Ở cuộc tiếp đón CLB Thanh Hóa tối nay, HLV Mano Polking vẫn phải tính toán bài toán thể lực khi các học trò liên tục thi đấu trên nhiều đấu trường. Việc xoay vòng đội hình hợp lý sẽ rất quan trọng để CAHN duy trì sức cạnh tranh, đồng thời giúp những trụ cột có thêm thời gian hồi phục.

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa vừa phải trận thua 0-2 trước Nam Định ngay trên sân nhà và vẫn đối mặt nhiều khó khăn về chất lượng đội hình, đặc biệt ở các vị trí ngoại binh.

Đội bóng xứ Thanh hiện có 6 điểm sau 2 trận thắng và 2 trận thua, đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn về lực lượng và có lợi thế sân nhà, mục tiêu giành ít nhất 1 điểm sẽ là thử thách lớn với thầy trò HLV Mai Xuân Hợp.

Thống kê đối đầu cũng đang nghiêng về CLB CAHN khi trong 9 lần gặp nhau kể từ năm 2023, Thanh Hóa thắng 2 trận, hòa 1 và thua 6, bao gồm cả trận tranh Siêu cúp quốc gia mùa giải 2023/24 trong số những chiến thắng của đội bóng xứ Thanh.

Với lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình, CAHN được kỳ vọng sẽ hướng đến chiến thắng để trở lại cuộc đua vô địch. Dù vậy, Thanh Hóa vẫn có thể gây ra khó khăn nếu duy trì lối chơi khó chịu và tận dụng tốt những cơ hội có được.

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