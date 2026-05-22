Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/5, rất nhiều giải đấu ở mọi cấp độ sẽ được tổ chức tại nhiều sân vận động trên khắp cả nước.

Tại giải đấu cao nhất là V-League, trận đấu sớm nhất của vòng 24. Thể Công Viettel sẽ đấu PVF-CAND trên sân nhà Hàng Đẫy lúc 19h15.

Đây là trận đấu đặc biệt quan trọng với PVF-CAND khi chỉ có chiến thắng mới giúp đội bóng này sáng cửa trụ hạng. Trong khi đó, 3 điểm sẽ giúp Thể Công Viettel tiến gần hon đến ngôi á quân cùng suất dự các giải đấu quốc tế mùa sau.

Ở giải hạng Nhất Quốc gia, 2 trận đấu diễn ra hôm nay trong khuôn khổ vòng 20 là CLB TP.HCM vs Đồng Nai (16h) và Phú Thọ vs Đồng Tháp (18h).

Tại giải hạng Nhì sẽ có 5 trận đấu diễn ra hôm nay gồm: Vĩnh Long vs Đắk Lắk (15h), Gia Định vs Lâm Đồng (15h), Trẻ Hà Nội FC vs Huế (15h30), Quảng Ngãi vs Cần Thơ (15h30) và Phù Đổng vs Trẻ Đà Nẵng (16h).

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/5, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia có màn so tài giữa Than KS Việt Nam và Hà Nội II lúc 16h. Đây là trận tranh hạng 5 của giải.