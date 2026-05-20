Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 20/5, giải đấu U13 T&T Cup diễn ra tại Bắc Ninh bước vào những trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Vào khung 7h30, SLNA gặp Đà Nẵng, Thể Công Viettel đấu T&T Nghệ An lúc 9h. Buổi chiều có 2 trận là: PVF gặp Nam Định và Hà Nội FC đấu Bắc Ninh FC.

Sau những trận đấu này, BTC sẽ xác định được các đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu tứ kết rồi sau đó là bán kết và chung kết. Bên cạnh đó sẽ có trận tranh phân hạng 7,8 và trận tranh phân hạng 5,6. Như vậy với giải đấu này mỗi đội sẽ được thi đấu tối đa 5 trận và tối thiểu 4 trận.

U13 Thể Công - Viettel đang là nhà đương kim vô địch giải đấu. Giải đấu là dịp để các CLB, trung tâm rà soát lại lực lượng, thử nghiệm đội hình trước thềm giải U13 toàn quốc với các trận đấu vòng loại diễn ra vào tháng 6/2026.

Việc những giải đấu cho lứa tuổi 13, 14 được tổ chức thường xuyên chính là tiền đề để các cầu thủ trẻ có thêm sân chơi, tích lũy kinh nghiệm hướng tới những mục tiêu xa hơn. Đây cũng là một cách để giúp bóng đá Việt Nam luôn duy trì được thế hệ kế cận đủ tốt sau thành công của lứa U17 Việt Nam với tấm vé lịch sử đến với VCK U17 World Cup 2026.