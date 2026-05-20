Lịch thi đấu chung kết U17 châu Á 2026: Trung Quốc và Nhật Bản tranh ngôi vô địch

Theo lịch thi đấu trận chung kết U17 châu Á 2026 giữa U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 23/5. Màn so tài này sẽ diễn ra trên sân King Abdullah tại Jeddah, Saudi Arabia.

Đây là màn tái đấu giữa hai đội bóng, khi U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản từng gặp nhau tại bảng B. Khi đó, U17 Nhật Bản đã giành chiến thắng 2-1 trước U17 Trung Quốc.

U17 Nhật Bản tiến vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng B rồi đánh bại U17 Tajikistan 5-0 ở tứ kết. Sau đó, U17 Nhật Bản hòa 1-1 và thắng 3-2 trong loạt sút luân lưu để biến U17 Uzbekistan thành cựu vô địch ở bán kết.

U17 Trung Quốc đi tiếp với tư cách nhì bảng B rồi thắng U17 Saudi Arabia 3-1 ở tứ kết và đánh bại U17 Australia 2-0 tại bán kết.

Trong quá khứ, bóng đá Trung Quốc từng 2 lần giành chức U17 châu Á vào các năm 1992 và 2004. Bóng đá Nhật Bản từng 4 lần vô địch U17 châu Á vào các năm 1994, 2006, 2018 và 2023.