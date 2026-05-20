  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Lịch thi đấu chung kết U17 châu Á 2026: Trung Quốc và Nhật Bản tranh ngôi vô địch

Thứ Tư, 13:00, 20/05/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết U17 châu Á 2026 giữa U17 Trung Quốc vs U17 Nhật Bản.

Theo lịch thi đấu trận chung kết U17 châu Á 2026 giữa U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 23/5. Màn so tài này sẽ diễn ra trên sân King Abdullah tại Jeddah, Saudi Arabia.

Đây là màn tái đấu giữa hai đội bóng, khi U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản từng gặp nhau tại bảng B. Khi đó, U17 Nhật Bản đã giành chiến thắng 2-1 trước U17 Trung Quốc.

U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản sẽ gặp nhau ở chung kết U17 châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

U17 Nhật Bản tiến vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng B rồi đánh bại U17 Tajikistan 5-0 ở tứ kết. Sau đó, U17 Nhật Bản hòa 1-1 và thắng 3-2 trong loạt sút luân lưu để biến U17 Uzbekistan thành cựu vô địch ở bán kết.

U17 Trung Quốc đi tiếp với tư cách nhì bảng B rồi thắng U17 Saudi Arabia 3-1 ở tứ kết và đánh bại U17 Australia 2-0 tại bán kết.

Trong quá khứ, bóng đá Trung Quốc từng 2 lần giành chức U17 châu Á vào các năm 1992 và 2004. Bóng đá Nhật Bản từng 4 lần vô địch U17 châu Á vào các năm 1994, 2006, 2018 và 2023.

Tin liên quan

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 20/5: Xác định 2 đội vào chung kết

U17 Nhật Bản vào chung kết U17 châu Á 2026 theo kịch bản khó tin
VOV.VN - U17 Nhật Bản giành vé vào chung kết U17 châu Á 2026 theo kịch bản khó tin, khi thắng U17 Uzbekistan trên loạt sút luân lưu với tỉ số 3-2.

HLV Roland trải lòng về điều đầu tiên nghĩ tới khi U17 Việt Nam giành vé World Cup
VOV.VN - HLV Cristiano Roland trải lòng về điều đầu tiên nghĩ tới khi U17 Việt Nam giành vé World Cup.

Bốc thăm U17 World Cup 2026: Nín thở chờ đối thủ U17 Việt Nam
VOV.VN - Ngày 21/5 tới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ chính thức tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026.

AFC chúc mừng VFF và kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam
VOV.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) gửi thư chúc mừng VFF và kỳ tích giành tấm vé World Cup lịch sử của U17 Việt Nam.

