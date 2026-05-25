Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/5, sôi động với những trận đấu tiếp theo của vòng 4 của giải Futsal HDBank VĐQG 2026.

2 trận đấu của ngày hôm nay diễn ra tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) ở các khung giờ 15 và 18h. Vào lúc 15h, Hà Nội sẽ tiếp đón Trẻ TP.HCM. Đây là cơ hội để Hà Nội giành chiến thắng thứ 2 trong mùa giải năm nay khi Trẻ TP.HCM đã thua toàn bộ 3 trận đấu đã qua của mùa giải năm nay.

Ở khung 18h sẽ là trận đấu Thái Sơn Bắc vs Sahako. Trận đấu này được chờ đợi sẽ là màn thư hùng hấp dẫn khi cả đôi bên đều đang sở hữu thành tích bất bại từ đầu mùa.

Trong khi Thái Sơn Bắc có 7 điểm sau 3 trận thì Sahako đã toàn thắng các trận đã qua của mùa giải. Đội bóng nào giành chiến thắng hôm nay sẽ gây áp lực lớn lên Thái Sơn Nam, đội bóng vốn luôn được coi như "anh cả" của làng Futsal Việt Nam.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức. Năm nay là mùa giải thứ 10 liên tiếp VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức các giải Futsal Quốc gia.

Sự phối hợp hiệu quả của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và quảng bá đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh giải đấu tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước, qua đó nâng cao vị thế và sức hút của Futsal Việt Nam thời gian qua.