Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/4, giải hạng Nhất Quốc gia sẽ có những trận đấu cuối cùng của vòng 16. Vào lúc 17h, Thanh Niên TP.HCM gặp Long An trên sân Pleiku. Đây là trận đấu có ý nghĩa then chốt đến cuộc đua tránh xuống hạng vào cuối mùa giải.

Ảnh: VPF.

Vào lúc 18h, Phú Thọ gặp Bắc Ninh trong trận đấu trên sân Việt Trì. Màn so tài này sẽ ảnh hướng đến cuộc đua giành ngôi nhì, vị trí sẽ có suất đá play-off thăng hạng lên V-League vào cuối mùa.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/4, vòng 20 V-League sẽ kết thúc với 3 trận đấu. Vào lúc 18h, Hà Tĩnh gặp CLB CA TP.HCM trên sân Hà Tĩnh. Với phong độ kém cỏi của đội khách thời gian gần đây, Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ có 3 điểm để áp sát nhóm giữa bảng xếp hạng.

Cũng vào lúc 18h, Đà Nẵng sẽ đấu Thể Công Viettel trên sân Chi Lăng trong bối cảnh vẫn phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Nếu đội khách có thể hưởng niềm vui chiến thắng, đó sẽ là kết quả không bất ngờ.

Vào lúc 19h15, CLB CAHN đấu SLNA trên sân Hàng Đẫy. Nếu chiến thắng, thầy trò HLV Polking sẽ tiến thêm một bước dài đến chức vô địch mùa này.