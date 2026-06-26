Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/6, lượt trận cuối cùng của giải đoạn lượt đi vòng loại giải U17 Quốc gia 2026 sẽ diễn ra. Đây là những trận đấu có ảnh hưởng quan trọng đến mục tiêu giành vé vào VCK của các đội bóng. Sẽ có tất cả 13 màn đọ sức ở các bảng từ A đến E trải dài trên khắp cả nước.

Ảnh: VFF.

Ở bảng A, Ninh Bình đấu PVF-CAND, Thể Công Viettel I gặp Hải Phòng FC lúc 15h30. Bảng B có 3 trận gồm: SLNA vs Nam Định, CLB CAHN vs Thể Công Viettel II (15h) và PVF vs Hà Tĩnh (17h30). Bảng C diễn ra 2 trận: Gia Lai vs Đắk Lắk (14h) và Huế vs Quảng Ngãi (16h).

3 trận tại bảng D là: Thống Nhất vs Lâm Đồng (15h), Khánh Hòa vs Nutifood (13h30) và HAGL vs Đồng Nai (15h30). Các trận đấu còn lại ở bảng E gồm: Tây Ninh vs Đồng Tháp (13h30), An Giang vs CLB TP.HCM (15h30) và CLB bóng đá TP.HCM vs Vĩnh Long (15h30).

Vòng loại giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia 2026 có sự tham dự của 28 đội bóng đến từ các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo và trường năng khiếu trên toàn quốc.

Theo điều lệ giải, 28 đội được chia thành 5 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng loại (ngày 9/7), 5 đội nhất bảng, 5 đội nhì bảng và 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết giải U17 quốc gia 2026.