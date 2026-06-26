English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/6

Thứ Sáu, 07:00, 26/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/6, vòng loại giải U17 Quốc gia 2026 sẽ khép lại giai đoạn lượt đi.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/6, lượt trận cuối cùng của giải đoạn lượt đi vòng loại giải U17 Quốc gia 2026 sẽ diễn ra. Đây là những trận đấu có ảnh hưởng quan trọng đến mục tiêu giành vé vào VCK của các đội bóng. Sẽ có tất cả 13 màn đọ sức  ở các bảng từ A đến E trải dài trên khắp cả nước. 

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 26 6 hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Ở bảng A, Ninh Bình đấu PVF-CAND, Thể Công Viettel I gặp Hải Phòng FC lúc 15h30. Bảng B có 3 trận gồm: SLNA vs Nam Định, CLB CAHN vs Thể Công Viettel II (15h) và PVF vs Hà Tĩnh (17h30). Bảng C diễn ra 2 trận: Gia Lai vs Đắk Lắk (14h) và Huế vs Quảng Ngãi (16h). 

3 trận tại bảng D là: Thống Nhất vs Lâm Đồng (15h), Khánh Hòa vs Nutifood (13h30) và HAGL vs Đồng Nai (15h30). Các trận đấu còn lại ở bảng E gồm: Tây Ninh vs Đồng Tháp (13h30), An Giang vs CLB TP.HCM (15h30) và CLB bóng đá TP.HCM vs Vĩnh Long (15h30). 

Vòng loại giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia 2026 có sự tham dự của 28 đội bóng đến từ các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo và trường năng khiếu trên toàn quốc.

Theo điều lệ giải, 28 đội được chia thành 5 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng loại (ngày 9/7), 5 đội nhất bảng, 5 đội nhì bảng và 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết giải U17 quốc gia 2026.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/6
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/6

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/6, vòng 2 giải bóng đá nữ VĐQG 2026 tiếp tục diễn ra.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/6

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/6, vòng 2 giải bóng đá nữ VĐQG 2026 tiếp tục diễn ra.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 25/6: Nhật, Đức và Hà Lan ra trận
Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 25/6: Nhật, Đức và Hà Lan ra trận

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 25/6 rạng sáng 26/6, những đội bóng như Đức, Hà Lan, Nhật Bản sẽ tranh tài.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 25/6: Nhật, Đức và Hà Lan ra trận

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 25/6: Nhật, Đức và Hà Lan ra trận

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 25/6 rạng sáng 26/6, những đội bóng như Đức, Hà Lan, Nhật Bản sẽ tranh tài.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/6
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/6

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/6, nhiều giải đấu hấp dẫn diễn ra trên khắp cả nước.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/6

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/6, nhiều giải đấu hấp dẫn diễn ra trên khắp cả nước.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6: Brazil, Hàn Quốc dễ thở
Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6: Brazil, Hàn Quốc dễ thở

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6 rạng sáng 25-6, Brazil và Hàn Quốc gặp đối thủ dễ thở.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6: Brazil, Hàn Quốc dễ thở

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6: Brazil, Hàn Quốc dễ thở

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 24-6 rạng sáng 25-6, Brazil và Hàn Quốc gặp đối thủ dễ thở.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 23-6: Bồ Đào Nha và Anh gặp khó
Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 23-6: Bồ Đào Nha và Anh gặp khó

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 23-6 rạng sáng 24-6, tuyển Anh và Bồ Đào Nha sẽ đá lượt trận thứ 2.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 23-6: Bồ Đào Nha và Anh gặp khó

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 23-6: Bồ Đào Nha và Anh gặp khó

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 23-6 rạng sáng 24-6, tuyển Anh và Bồ Đào Nha sẽ đá lượt trận thứ 2.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế