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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 25/6: Nhật, Đức và Hà Lan ra trận

Thứ Năm, 05:15, 25/06/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 25/6 rạng sáng 26/6, những đội bóng như Đức, Hà Lan, Nhật Bản sẽ tranh tài.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 25/6 rạng sáng 26/6, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu nơi có sự tranh tài của Đức, Hà Lan hay Nhật Bản.

Trong ngày 25/6, ở khung 8h sẽ diễn ra hai trận đấu của bảng A là cuộc so tài của CH Séc vs Mexico và Nam Phi vs Hàn Quốc. Do Mexico đã giành vé đi tiếp nên nhiều khả năng nước chủ nhà sẽ xoay tua đội hình. Trong khi đó, Hàn Quốc chỉ cần giành thêm 1 điểm sẽ có vé đi tiếp.

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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 25/6 rạng sáng 26/6.

Ở khung 3h ngày 26/6, Ecuador vs Đức và Curacao vs Bờ Biển Ngà tranh tài. Ở bảng đấu này, Đức đã giành vé đi tiếp nên Ecuador với Curacao và Bờ Biển Ngà sẽ cạnh tranh những tấm vé còn lại.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay, Nhật Bản vs Thụy Điển sẽ đối đầu với lúc 6h ngày 26/6. Với 4 điểm sau 2 lượt trận, đại diện châu Á cần thêm 1 điểm để chắc chắn vào vòng knock-out. Trong khi đó, Hà Lan có trận đấu dễ thở khi đối đầu với Tunisia, đội bóng đã bị loại.

Ngoài ra, ở khung 9h ngày 26/6 còn có các trận đấu ở bảng D, nơi chủ nhà Mỹ gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay vs Australia. Ở bảng đấu này, Mỹ đã đi tiếp với ngôi nhất bảng còn Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại. Do vậy, cuộc đối đầu giữa Paraguay vs Australia sẽ quyết định tới tấm vé nhì bảng và suất thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến tất cả các trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 
Hoàng Yến/VOV.VN
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