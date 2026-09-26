Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/9: ĐT Việt Nam ra quân

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/9, ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines sẽ so tài ở lượt trận 1 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.

ĐT Việt Nam đang duy trì sự ổn định với chuỗi 5 trận bất bại tại các giải chính thức, gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, Những chiến binh sao vàng đều ghi ít nhất 2 bàn/trận và có 3 lần giữ sạch lưới, cho thấy sự cân bằng giữa công và thủ.

ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines sẽ so tài ở lượt trận 1 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Dương Thuật)

Trên hàng công, Đình Bắc và Xuân Son tiếp tục là hai cái tên đáng chú ý khi cùng ghi 5 bàn tại ASEAN Cup 2026. Đình Bắc nổi bật với tốc độ và khả năng tạo đột biến, trong khi Xuân Son đóng vai trò trung phong với khả năng làm tường và dứt điểm trong vòng cấm.

Dù vậy, ĐT Việt Nam cũng đối mặt một số vấn đề về lực lượng khi Quang Hải và Thành Chung rút lui, trong khi Hoàng Đức chưa đạt thể trạng tốt nhất. Sự bổ sung của Minh Khoa cùng những gương mặt mới như Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng mang đến thêm phương án cho ban huấn luyện.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Bên kia chiến tuyến, Philippines không có phong độ ổn định khi chỉ thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, đồng thời đã nhận 8 bàn thua. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Bjorn Kristensen, Andre Leipold, Kevin Ray Mendoza, Jefferson Tabinas, Manny Ott, Jarvey Gayoso và Daisuke Sato.

Với lực lượng hiện tại, Philippines nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự phản công, tập trung bảo vệ trung lộ và chờ cơ hội chuyển trạng thái. Điều này đòi hỏi ĐT Việt Nam phải thận trọng khi dâng cao, đặc biệt ở hai hành lang cánh.

Khu vực trung tuyến được dự báo sẽ quyết định cục diện trận đấu. Nếu Hoàng Đức đạt thể trạng tốt, khả năng điều tiết và thoát pressing của nhạc trưởng 28 tuổi sẽ giúp Đt Việt Nam kiểm soát thế trận hiệu quả hơn.