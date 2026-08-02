Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 2/8, ĐT Futsal Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai ở giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra ở Thái Lan.

Ảnh: VFF.

Đối thủ của thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi sẽ là New Zealand trong trận đấu diễn ra lúc 18h. Trong các đối thủ ở giải đấu năm nay, New Zealand là đội có thứ hạng FIFA thấp nhất nên đây sẽ là cơ hội để ĐT Futsal Việt Nam có được chiến thắng.

Chia sẻ trước giải đấu, HLV Giustozzi nói: "Tất nhiên chúng tôi sẽ vào sân với quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng điều tôi muốn thấy nhất là sự thể hiện của các cầu thủ. Những cầu thủ 20-21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Tôi muốn họ phát huy vai trò dẫn dắt đối với các cầu thủ mới. Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai".

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 2/8, U13 PVF sẽ có 2 trận đấu tiếp theo ở giải U13 giao hữu Chang Cup. Lúc 8h, U13 PVF sẽ gặp U13 Jeonbuk trong khi lúc 16h sẽ là trận gặp U13 Kyoto Sanga.