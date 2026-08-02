English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 2/8

Chủ Nhật, 07:00, 02/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 2/8, ĐT Futsal Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai ở giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra ở Thái Lan.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 2/8, ĐT Futsal Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai ở giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra ở Thái Lan.

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 2 8 hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Đối thủ của thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi sẽ là New Zealand trong trận đấu diễn ra lúc 18h. Trong các đối thủ ở giải đấu năm nay, New Zealand là đội có thứ hạng FIFA thấp nhất nên đây sẽ là cơ hội để ĐT Futsal Việt Nam có được chiến thắng.

Chia sẻ trước giải đấu, HLV Giustozzi nói: "Tất nhiên chúng tôi sẽ vào sân với quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng điều tôi muốn thấy nhất là sự thể hiện của các cầu thủ. Những cầu thủ 20-21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Tôi muốn họ phát huy vai trò dẫn dắt đối với các cầu thủ mới. Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai".

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 2/8, U13 PVF sẽ có 2 trận đấu tiếp theo ở giải U13 giao hữu Chang Cup. Lúc 8h, U13 PVF sẽ gặp U13 Jeonbuk trong khi lúc 16h sẽ là trận gặp U13 Kyoto Sanga.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá hôm nay 1/8: ĐT Futsal Việt Nam xuất sắc cầm hòa ĐT Futsal Nga
Kết quả bóng đá hôm nay 1/8: ĐT Futsal Việt Nam xuất sắc cầm hòa ĐT Futsal Nga

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 1/8: ĐT Futsal Việt Nam xuất sắc cầm hòa ĐT Futsal Nga với tỷ số 2-2 ở giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra ở Thái Lan.

Kết quả bóng đá hôm nay 1/8: ĐT Futsal Việt Nam xuất sắc cầm hòa ĐT Futsal Nga

Kết quả bóng đá hôm nay 1/8: ĐT Futsal Việt Nam xuất sắc cầm hòa ĐT Futsal Nga

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 1/8: ĐT Futsal Việt Nam xuất sắc cầm hòa ĐT Futsal Nga với tỷ số 2-2 ở giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra ở Thái Lan.

ĐT futsal Việt Nam thử lửa tại Continental Futsal Championship 2026
ĐT futsal Việt Nam thử lửa tại Continental Futsal Championship 2026

VOV.VN - Continental Futsal Championship Thailand 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-6/8 tại Thái Lan, quy tụ 5 đội tuyển futsal chất lượng gồm Nga, Thái Lan, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand. Toàn bộ giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play.

ĐT futsal Việt Nam thử lửa tại Continental Futsal Championship 2026

ĐT futsal Việt Nam thử lửa tại Continental Futsal Championship 2026

VOV.VN - Continental Futsal Championship Thailand 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1-6/8 tại Thái Lan, quy tụ 5 đội tuyển futsal chất lượng gồm Nga, Thái Lan, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand. Toàn bộ giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play.

Phó Tổng Giám đốc VOV: Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã thành công tốt đẹp
Phó Tổng Giám đốc VOV: Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã thành công tốt đẹp

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang khẳng định Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Phó Tổng Giám đốc VOV: Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã thành công tốt đẹp

Phó Tổng Giám đốc VOV: Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã thành công tốt đẹp

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang khẳng định Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026
Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026

VOV.VN - Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sau khi kết thúc vòng đấu cuối cùng của giải vào tối 25/7.

Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026

Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026

VOV.VN - Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sau khi kết thúc vòng đấu cuối cùng của giải vào tối 25/7.

Khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 tại TP.HCM
Khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 tại TP.HCM

VOV.VN - Lễ khai mạc lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 và kỷ niệm 10 năm đồng hành kiến tạo tương lai Futsal Việt Nam do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức đã diễn ra tối 21/6, tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, TP.HCM.

Khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 tại TP.HCM

Khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 tại TP.HCM

VOV.VN - Lễ khai mạc lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 và kỷ niệm 10 năm đồng hành kiến tạo tương lai Futsal Việt Nam do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức đã diễn ra tối 21/6, tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, TP.HCM.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế