Trước vòng đấu cuối cùng, cuộc đua đến danh hiệu vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026 là chuyện của 2 đội Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc. Thái Sơn Nam ít hơn đối thủ 1 điểm và buộc phải thắng, đồng thời chờ Thái Sơn Bắc đánh rơi điểm số thì mới có thể vô địch.

Thái Sơn Bắc vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026. (Ảnh: BTC).

Thái Sơn Nam đã hoàn tất điều kiện cần khi đánh bại đối thủ không hề dễ chơi là Sahako với tỷ số 4-2. Tuy nhiên, điều kiện đủ đã không xảy ra. Thái Sơn Bắc không những không mất điểm mà còn giành thắng lợi 6-0 trước Tân Hiệp Hưng.

Thắng lợi này giúp Thái Sơn Bắc đăng quang chức vô địch giải Futsal HDBank VĐQG lần đầu tiên sau 16 năm chờ đợi. Còn Thái Sơn Nam sau 3 năm vô địch liên tiếp đã phải chấp nhận ngôi á quân.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức. Năm nay là mùa giải thứ 10 liên tiếp VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức các giải Futsal Quốc gia.

Sự phối hợp hiệu quả của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và quảng bá đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh giải đấu tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước, qua đó nâng cao vị thế và sức hút của Futsal Việt Nam thời gian qua.