Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/11, vòng 9 V-League 2026/27 tiếp tục mang đến 3 cuộc đối đầu đáng chú ý. Các trận đấu diễn ra từ 18h00 đến 19h15, với sự góp mặt của những đội bóng đang rất cần điểm số cho mục tiêu riêng.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/11

Mở màn vào lúc 18h00 là hai màn so tài giữa Bắc Ninh FC vs Đà Nẵng và CA TP.HCM vs HAGL. Trên sân Việt Yên, Bắc Ninh FC cùng Đà Nẵng đều hướng đến chiến thắng nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt.

Bắc Ninh FC vs Đà Nẵng so tài ở vòng 9 V-League 2026/27.

Cùng giờ, HAGL sẽ hành quân đến sân của CA TP.HCM với quyết tâm giành 3 điểm để thoát khỏi vị trí áp chót. Dù vậy, đội bóng phố Núi sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ khi chủ nhà cũng đang rất khát chiến thắng sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp tại V-League.

CA TP.HCM vs HAGL chạm trán ở vòng 9 V-League 2026/27.

Trận đấu muộn nhất trong ngày diễn ra lúc 19h15 trên sân Hàng Đẫy, nơi Hà Nội FC tiếp đón Hà Tĩnh. Đội bóng Thủ đô hiện đứng thứ 7 với 12 điểm, kém đối thủ 2 điểm khi Hà Tĩnh đang xếp thứ 5 với 14 điểm.

Sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn, Hà Nội FC có cơ sở để hướng đến chiến thắng nhằm cải thiện thứ hạng và nuôi hy vọng trở lại cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định thời gian qua là vấn đề đáng lo ngại, buộc thầy trò HLV Harry Kewell phải thận trọng trước Hà Tĩnh nếu không muốn tiếp tục đánh mất lợi thế trên sân nhà.

Hà Nội FC vs Hà Tĩnh đối đầu ở vòng 9 V-League 2026/27.

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