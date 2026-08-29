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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/8

Thứ Bảy, 07:00, 29/08/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/8, U17 PVF có trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ giải đấu giao hữu được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 27/8 đến ngày 30/8 với sự tham dự của 6 CLB.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/8, U17 PVF có trận đấu tiếp theo tại giải giao hữu New Generation Cup được tổ chức ở Đại học Mahidol, Nakhom Pathon, Thái Lan.

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Ảnh: PVF. 

Đối thủ của U17 PVF trong trận đấu hôm nay sẽ là U17 U17 Takigawa II của Nhật Bản. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 10h30 hôm nay 29/8. Trước đó trong trận ra quân với U17 Thakham Chonburi, U17 PVF đã có kết quả hòa 1-1.

Do lịch thi đấu dày, BTC đã quyết định các trận đấu sẽ diễn ra trong 2 hiệp, mỗi hiệp đấu có thời lượng 35 phút và thời gian nghỉ giữa hiệp là 10 phút.

U17 PVF dự giải đấu này với 20 cầu thủ và 5 thành viên ban huấn luyện. Trong 20 cầu thủ, 19 gương mặt sinh năm 2009 và 1 cầu thủ sinh năm 2010. Đây đều là những thành viên vừa cùng U17 PVF vô địch U17 quốc gia 2026 và nhiều lần được triệu tập lên đội tuyển U17 Việt Nam với những cái tên nổi bật như Xuân Hòa, Anh Hào, Đăng Khoa, Duy Khang, Sỹ Bách, Văn Dương.

Đây cũng là cơ hội để những cầu thủ kể trên tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước khi trở lại với U17 Việt Nam hướng tới sân chơi U17 World Cup 2026 vào cuối năm nay.

Trần Tiến/VOV.VN
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