Dư âm ĐT Việt Nam 4-2 ĐT Pakistan: Nắng trong mắt bão

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“Bão tố” càn quét

Cơn bão chấn thương tiếp tục tàn phá đội hình ĐT Việt Nam trong chiến thắng 4-2 trước ĐT Pakistan. Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đều phải rời sân bất đắc dĩ trong cuộc đọ sức trên sân Gelora Bung Karno.

Xuyên suốt quá trình từ khi chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 hồi tháng 7 tới nay, qua mỗi chặng đường, lực lượng của ĐT Việt Nam lại thêm sứt mẻ.

Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang dính chấn thương và bỏ lỡ ASEAN Cup 2026. Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hoàng Đức chấn thương sau chức vô địch ASEAN Cup 2026. Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung phải rút lui ngay trước khi ĐT Việt Nam sang Indonesia dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Kết thúc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam có thêm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Bùi Hoàng Việt Anh dính chấn thương. Chưa kể, tiền đạo Phạm Gia Hưng đã phải chia tay ĐT Việt Nam vì mẹ qua đời.

Điều an ủi với ĐT Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức đã kịp bình phục chấn thương cơ háng, còn thủ môn Patrik Lê Giang vẫn có thể thi đấu sau khi bị đau ở trận thua ĐT Thái Lan 0-2.

ĐT Việt Nam thi đấu bế tắc trước ĐT Pakistan trong hiệp 1. (Ảnh: Đức Cường)

Sau trận thắng ĐT Pakistan, HLV Kim Sang Sik thừa nhận rằng mật độ thi đấu dày đặc khiến các cầu thủ có nguy cơ chấn thương cao hơn và ĐT Việt Nam sẽ phải có những tính toán để đảm bảo lực lượng.

Bên cạnh cơn bão chấn thương, người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn phải chịu cơn “bão lòng” khi chứng kiến ĐT Việt Nam thi đấu rời rạc, bế tắc trong hiệp 1 và bị ĐT Pakistan dẫn trước.

Trong bối cảnh các cầu thủ thi đấu với đôi chân như đeo chì và tinh thần rệu rã, hàng loạt vấn đề nhức nhối suốt thời gian dài của ĐT Việt Nam hiện lên rõ mồn một: Đâu là cặp tiền vệ trung tâm phù hợp? Làm sao để phát huy hiệu quả năng lực của Nguyễn Tài Lộc, Cao Pendant Quang Vinh, Đỗ Hoàng Hên? Áp đặt lối chơi thế nào trước đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu?

Lối chơi lủng củng của ĐT Việt Nam trước ĐT Pakistan kéo theo hàng loạt lời than vãn, từ cabin bình luận tới những diễn đàn mạng xã hội. Nhất là khi, Cup 2026.ĐT Việt Nam cũng có nhiều thời điểm thi đấu bất ổn trong trận thắng ĐT Philippines 1-0 và thua ĐT Thái Lan 0-2 ở vòng bảng FIFA ASEAN

Không biết ở sân Gelora Bung Karno, HLV Kim Sang Sik có than vãn với các học trò hay không? Chỉ biết rằng, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhìn ra cách để ĐT Việt Nam lật ngược tình thế trước ĐT Pakistan trong hiệp 2.

HLV Kim Sang Sik thể hiện khả năng thay người mát tay và giúp ĐT Việt Nam lội ngược dòng trước ĐT Pakistan. (Ảnh: Đức Cường)

Khoảng lặng bình yên

HLV Kim Sang Sik một lần nữa cho thấy khả năng đọc trận đấu chuẩn xác và thay người mát tay. Nguyễn Đình Bắc và Phan Tuấn Tài vào sân ngay sau giờ nghỉ thay Nguyễn Tài Lộc và Cao Pendant Quang Vinh đã thổi luồng sinh khí mới cho ĐT Việt Nam.

Nguyễn Đình Bắc có 2 kiến tạo và ghi 1 bàn thắng, còn Phan Tuấn Tài có 1 pha kiến tạo sau khi vào sân.

Đáng chú ý, những bàn thắng của ĐT Việt Nam trước ĐT Pakistan đều mang tính biểu tượng rất cao.

Nguyễn Hai Long khẳng định mình là nhân tố gây đột biến hàng đầu của ĐT Việt Nam khi phá bẫy việt vị, đón đường chọc khe của Phan Tuấn Tài và ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 50.

Nguyễn Hoàng Đức mang băng đội trưởng và là linh hồn trong lối chơi của ĐT Việt Nam, tỏa sáng với bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 57.

Nguyễn Đình Bắc cho thấy mình là mũi tấn công hàng đầu của ĐT Việt Nam lúc này bằng bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 79.

Đình Bắc, Hoàng Đức và Williams Minh Hoàng đều đã ghi bàn trước ĐT Pakistan. (Ảnh: Đức Cường)

Trận đấu khép lại với cảm giác dễ chịu và niềm hy vọng về tương lai cho khán giả nhà, khi Nguyễn Đình Bắc – 22 tuổi kiến tạo cho Williams Minh Hoàng – 19 tuổi ghi bàn ấn định tỷ số 4-2 ở phút bù giờ.

Bàn thắng của Williams Minh Hoàng cũng xua đi những lấn cấn khi ĐT Việt Nam để ĐT Pakistan rút ngắn tỷ số sau pha phòng ngự hớ hênh ở phút 88.

Những gì diễn ra trong hiệp 2 trước ĐT Pakistan cho thấy, ĐT Việt Nam vẫn đủ chiều sâu lực lượng để xoay sở trước hoàn cảnh bất lợi từ bão chấn thương. Các cầu thủ có đủ bản lĩnh trận mạc để trụ vững trong thời điểm phong độ thấp. HLV Kim Sang Sik biết phải làm gì để phát huy những quân bài còn lại trong tay.

Chiến thắng 4-2 trước ĐT Pakistan giúp ĐT Việt Nam có khoảng lặng bình yên, trước khi hướng tới thử thách cuối cùng tại FIFA ASEAN Cup 2026 – màn tranh hạng ba với ĐT Malaysia vào lúc 16h ngày 5/10.

Hiện tại, lực lượng ĐT Malaysia đã thay đổi rất nhiều so với khi thua ĐT Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026. Thế nhưng, ĐT Việt Nam cũng thay đổi không ít so với khi vô địch giải đấu truyền thống của khu vực Đông Nam Á.

Nếu như ĐT Việt Nam có thể giành kết quả tốt trước ĐT Malaysia và khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với hạng ba chung cuộc, đây sẽ là cú hích tinh thần cho thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu xa hơn tại VCK ASEAN Cup 2027.