Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 5/5, ngày của các trận giao hữu giữa những đội bóng chuẩn bị thi đấu giải quốc gia.

Theo đó, đội U13 PVF, chuẩn bị tham dự giải bóng đá thiếu niên toàn quốc sẽ có trận đấu gặp đội nữ Thái Nguyên T&T. Đây là trận đấu diễn ra trên sân vận động Thái Nguyên. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 15h. Trước đó, hai đội đã gặp nhau hai lần trong tháng 4 với một trận diễn ra ở sân PVF và một trận được tổ chức ở sân VFF.

Với đội nam U13 PVF, đội bóng trẻ này đang trong thời gian chuẩn bị cho vòng loại và VCK giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2026 sẽ diễn ra trong tháng 6 và tháng 7/2026.

Trong khi đó, đội nữ Thái Nguyên T&T đang trong thời điểm chuẩn bị cho Cúp Quốc gia nữ 2026 diễn ra vào giữa tháng 5.

Đó là giải đấu mà đội nữ Thái Nguyên T&T rất khát khao đăng quang ngôi vô địch khi lần đầu tiên được thi đấu trên sân nhà. Đây cũng là dịp để đội bóng này tiếp tục rà soát lực lượng, đặc biệt là thử nghiệm ngoại binh với trường hợp của hậu vệ Lake Rebecca.